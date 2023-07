Usa gli auricolari per superare l’esame della patente: viene denunciato e portato in ospedale per rimuoverli

Genova. Un cittadino straniero di 44 anni che voleva prendere la patente è stato sorpreso a passare la prova scritta con gli auricolari in modo da farsi suggerire le domande.

A coglierlo sul fatto sono stati gli addetti ai controlli dell’ufficio della motorizzazione civile di via Dino Col che passano ormai abitualmente tra i candidati con apparecchiature elettroniche per rilevare le frequenze in modo da evitare le frodi sempre più frequenti. Quando sono arrivati a lui il rilevatore non ha avuto dubbi. I

l 44enne aveva anche appena superato la prova scritta, ma il suo esame è stato annullato. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che non solo lo hanno denunciato in base all’articolo 1 del Regio decreto 475/1925 ma lo hanno anche dovuto accompagnare in ospedale, dall’otorino del Micone di Sestri ponente. Uno degli auricolari infatti era rimasto incastrato dentro l’orecchio ed è stato rimosso dal medico, senza dover ricorre a interventi chirurgici.

I poliziotti però hanno trovato addosso al candidato anche altre cuffie ed un microfono.