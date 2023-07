Unioni di Comuni Liguri, approvato il bando per nuove risorse statali

Genova. La Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Associazionismo comunale Alessandro Piana, ha approvato il bando per l’erogazione di risorse statali alle Unioni di Comuni liguri, al fine di sostenerne il funzionamento.

“Un’attività di supporto pari a 87mila euro, che avevamo concertato con ANCI – spiega il vice presidente con delega all’Associazionismo comunale Alessandro Piana – finalizzata alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dai Comuni. Nel bando è prevista un’attenzione particolare, pari ad una maggiorazione del 10% sul punteggio, se vengono svolte due o più funzioni integralmente, se l’Unione è costituita da 6 o più Comuni, se la densità della popolazione in rapporto alla superficie dell’Unione è inferiore a 25 abitanti per chilometro quadrato. Anche il limite del contributo massimo concedibile di 20mila euro va nella direzione di tutelare la massima partecipazione e una progettualità condivisa su tutto il territorio”.

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata entro il 30 settembre, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’Unione dei Comuni e corredate dalla documentazione richiesta. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale.