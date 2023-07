Genova. È stato sulle note di Un guasto d’amore, la canzone di Bresh diventata iconica tra i tifosi del Genoa, l’ultimo saluto a Nora Mondini, la bimba di cinque anni morta per un sarcoma di Ewing nonostante la mobilitazione di tutta la città per salvarla. Il funerale è stato celebrato questa mattina nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Pegli. Centinaia le persone presenti tra familiari, amici, i bimbi del quartiere, i rappresentanti di entrambe le tifoserie e i vigili del fuoco, di cui il nonno della piccola era collega.

Un momento di dolore, commozione e sgomento per una morte che rimane “senza risposta”, come è stato detto durante l’omelia. Ma anche un’esplosione di amore e di colori. In tantissimi sono arrivati coi palloncini, come chiesto dai genitori. Fuori dalla chiesa sono stati esposti gli striscioni della Gradinata Nord: “Rossoblù è la stessa più vicina. Buon viaggio Nora, piccola grifoncina”. E ancora: “Piccola Nora, il tuo sorriso sarà sempre con noi”. Ma anche quello firmato dalla Sud: “Ciao Nora, piccolo angelo”. Una testimonianza di affetto che va oltre le divisioni calcistiche. Come del resto avveniva in famiglia: il fratellino Giacomo è tesserato nei pulcini della Sampdoria.

Oltre alle corone di fiori – tra cui una che riproduce lo stemma del Genoa e un’altra firmata dalla Gradinata Sud – in molti hanno portato una rosa bianca. Sulla piccola bara bianca, sormontata da roselline dello stesso colore, una sciarpa e la maglietta rossoblù col numero 7 e il nome del fratellino. Toccanti i disegni realizzati dai bimbi, affissi all’entrata della chiesa: ci sono cuori, arcobaleni, scudetti e maglie rossoblù. “Ciao piccola Nora, vola in cielo con gli angeli e proteggi da lassù chi ti ha voluto bene”, si legge su un foglio. Le offerte raccolte durante le esequie verranno devolute alla ricerca sul cancro.

Alla fine i palloncini sono volati tutti verso il cielo e l’ultimo abbraccio intorno a Nora si è stretto cantando Un guasto d’amore, una canzone che racconta la fede, come ha osservato il parroco don Corrado Franzoia citando un passaggio: Mi trema la pancia e mi vibra la voce / E quando ti vedo, mi fai innamorare / Perché, se tradisci, la faccio passare“.

Una fede che è stata forte quando, a dicembre dell’anno scorso, i medici del Gaslini hanno comunicato alla famiglia che Nora era affetta da un rarissimo sarcoma di Ewing extra-osseo. Le metastasi avevano raggiunto i polmoni. Dopo i tentativi vani di sottoporla a terapie a Genova, papà Marco e mamma Laura hanno contattato una clinica specializzata negli Stati Uniti. Ma la cura sperimentale e il trasferimento comportavano costi altissimi. Così è partita in poco tempo una straordinaria mobilitazione che in pochi mesi ha permesso di raccogliere 400mila euro, più del necessario per coprire tutte le spese.

Il funerale della piccola Nora a Pegli

A giugno il messaggio affidato ai portavoce della famiglia: “Purtroppo Nora non reagisce come ci aspettavamo. Ringraziamo tutti per la vicinanza, ma essendo l’ultimo periodo in cui potremo viverci nostra figlia vi chiediamo rispetto e discrezione”. Terminato l’ultimo ciclo di chemioterapia, gli ultimi giorni Nora li ha trascorsi in una casa in campagna. Poi, la sera del 25 luglio, se n’è andata. In agosto avrebbe compiuto sei anni.