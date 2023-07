“Un gabbiano le ha defecato in testa” e tentano di rubarle una collanina d’oro: arrestati

Lavagna. Con la scusa di aiutare una signora a ripulirsi da presunte “feci di gabbiano” hanno tentato di rubarle una collanina d’oro. Così tre persone – un 50enne peruviano, una 26enne della stessa nazionalità e un 25enne cubano – sono stati arrestati dai carabinieri di Sestri Levante.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio a Cavi di Lavagna. Erano 18.00 quando la vittima, mentre stava passeggiando lungo il marciapiede di via Antica Romana Occidentale, è stata raggiunta alla testa da uno spruzzo di una sostanza viscosa.

Improvvisamente, un uomo e una donna, che aveva appena incrociato lungo il suo cammino, le si sono avvicinati con dei fazzoletti umidi, offrendosi di aiutarla a pulirsi da quello che loro sostenevano trattarsi delle feci di un gabbiano. Senza darle il tempo di capire cosa stesse accadendo, l’uomo e la donna hanno iniziato a strofinarle la testa e il collo con i fazzoletti, nonostante la ferma resistenza della donna che si è accorta immediatamente che i due, così facendo, le avevano sfilato dal collo la collanina d’oro che indossava.

La signora ha quindi alzato la voce, intimando ai due sudamericani di restituirle il maltolto. Questi, imbarazzati dall’essere stati scoperti, hanno restituito la collanina che l’uomo aveva occultato in uno dei fazzoletti che teneva ancora in mano ed entrambi si sono dati alla fuga in direzione di un’autovettura parcheggiata poco distante, a bordo di cui li attendeva un terzo complice, con il motore acceso, pronto alla fuga. I tre si sono quindi allontanati a bordo del veicolo, non prima che la vittima riuscisse a prendere il numero di targa, segnalandolo alla centrale operativa dei carabinieri di Sestri Levante.

L’operatore, che ha raccolto la minuziosa descrizione degli autori del fatto, ha immediatamente coordinato le pattuglie in circuito, cinturando l’area e posizionando gli equipaggi lungo le possibili vie di fuga. Ed è stato così che il veicolo dei tre malviventi è stato intercettato e fermato a Cavi di Lavagna mentre si dirigeva verso l’autostrada.

I tre complici sono stati dichiarati in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato dall’aver agito con destrezza e in numero pari a tre persone. A bordo del veicolo, sono stati trovati un pacco di salviette e un flacone di senape, utilizzato per sporcare la vittima e creare il pretesto per avvicinarla e sottarle con destrezza la collana. Dopo gli adempimenti di rito, sono stati tutti portati nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Genova e nella mattinata di sabato sono stati condotti davanti al tribunale in composizione monocratica di Genova per l’udienza di convalida dell’arresto.