Ufficiale, dal Comune di Genova deroga all’ordinanza anti alcol per la festa di Quinto

Genova. Con una determinazione dirigenziale firmata in questo venerdì 21 luglio il Comune di Genova ha deciso di concedere una deroga rispetto all’ordinanza anti alcol in vigore in modo di consentire lo svolgimento della festa di Quinto, organizzata da Rete Contatto in piazzale Carristi d’Italia. La notizia era già nell’aria da una settimana, come anticipato da Genova24.

Visto che l’ordinanza del sindaco (quella del 30 giugno, in vigore dal 3 luglio e non ancora aggiornata nel momento della firma di questa determina) prevede che dalle 16 alle 8 del mattino siano vietati il consumo e la detenzione di alcolici all’aperto sul territorio comunale (al di fuori dei dehors) la festa dei Quinto di questa sera avrebbe avuto problemi a svolgersi nell’ambito della legalità.

Nella determinazione dirigenziale, firmata anche dal comandante della polizia locale, si sottolinea com le limitazioni e i divieti possano essere rimossi “in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell’evento”.

La richiesta degli organizzatori della festa, la Rete Contatto, è arrivata al Comune il 5 luglio scorso. La deroga sarà attiva dalle 18 alle 24 di oggi su piazzale Carristi d’Italia. Gli organizzatori dovranno allestire, da parte loro, un numero adeguato di contenitori per i rifiuti.