Ucciso e mutilato, fermati due uomini nella notte: l’interrogatorio in procura

Genova. Possibile svolta per le indagini legate all’omicidio del giovane Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il ragazzo di 19 anni il cui cadavere senza testa e mani è stato trovato lunedì scorso in mare al largo di Santa Margherita: la scorsa notte sarebbero stati fermati due uomini, al momento sotto interrogatorio da parte della procura di Genova.

Secondo le prime informazioni si trattarebbe di due persone di origini nordafricane, la cui posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti. Al momento non si hanno altri dettagli del luogo dell’arresto e delle evidenze che lo avrebbero fatto scattare. Ad accompagnare i due gli agenti del nucleo radiomobile della Polizia di Stato e i carabinieri del reparto operativo. A condurre l’interrogatorio, secondo quanto riporta il Secolo XIX è il sostituto procuratore Daniela Pischetola.

Il caso del giovane Mahmoud sta tenendo con il fiato sospeso Genova e tutto il paese, soprattutto a causa dell’efferatezza dei fatti. Secondo l’autopsia il giovane sarebbe stato trafitto mortalmente con un punteruolo prima di essere mutilato e gettato in mare. Le mani, tagliate forse nel tentativo di non far riconoscere il cadavere, sono state poi ritrovate a terra su due spiagge di Chiavari. Della testa, invece, ancora non c’è traccia.