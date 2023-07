Tunnel subportuale, via le aiuole storiche della Foce. Scotto: “Assurdo, serve chiarezza e un incontro pubblico”

Genova. Un doppio filare di palme al centro della sede stradale al posto delle aiuole artistiche recentemente ripristinate – e celebrate – dopo il termine dei lavori per la nuova copertura del Bisagno, seguendo i disegni originale degli anni ’70. Questo è il masterplan per viale Brigate Partigiane elaborato da Aspi in relazione al nuovo assetto viario necessario per accogliere il tunnel subportuale che collegherà la Foce con Sampierdarena sostituendo la sopraelevata Aldo Moro.

Il nuovo scorcio era stato già inserito nelle prime versioni del progetto, ma in questi giorni è diventato cosa ufficiale, visto che è stato confermato anche nelle integrazioni depositate e pubblicate in queste ore sul sito di Regione Liguria dove il progetto sta attraversando le fasi di valutazione di impatto ambientale. “Una scelta incomprensibile, sono state praticamente appena rifatte, metà andrebbero perdute – commenta Annamaria Scotto, ideatrice e coordinatrice del gruppo facebook ‘Genova contro il degrado’, il primo gruppo social dedicato alla cura della città che proprio sulla rinascita delle storiche aiuole aveva intrapreso – e vinto – una lunga battaglia – serve che qualcuno faccia chiarezza su questo progetto, e lo faccia magari in un’assemblea pubblica. E’ doveroso verso i cittadini che si sono battuti per questo angolo della città tornato a nuova vita”.

“Chiariamo subito, non siamo contro il progetto del tunnel – precisa Scotto – ma ci sembra una soluzione assurda per tutto quello che le aiuole hanno significato e significano per Genova e i genovesi. Qualcuno ci deve spiegare i dettagli di questo progetto, perché in questi anni più volte ci è stato detto che non potevano essere piantati alberi sulla copertura del Bisagno, e adesso addirittura vediamo i doppi filari”.

Per questo motivo i primi rendering del progetto lasciano diverse perplessità, anche se riguarda una parte delle aiuole di Viale Brigate Partigiane: “Sono state anche una spesa per le casse pubbliche e questo nel progetto di Aspi deve esserne tenuto conto – sottolinea – e deve tenere conto delle manutenzioni, perchè uno sviluppo del genere deve avere progetti di manutenzioni certi“.

Un’altro aspetto che potrebbero essere controverso è la rivoluzione della sosta: “Vedendo questo progetto decine di parcheggi saranno cancellati – commenta Scotto – Io non sono pro parcheggi in centro, capiamoci, perchè i parcheggi prevedono traffico, però gli equilibri sono molto delicati, soprattutto in quartiere come la Foce, che affianca attività commerciali e professionali con insediamenti residenziali. Anche in questo caso servirebbe avere più chiarezza e dialogo, non siamo contro questo progetto ma vogliamo capire cosa sta succedendo“.