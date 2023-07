Tunnel Subportuale, la Fiab scrive a Bucci: “Non perdiamo l’occasione per la ciclovia tirrenica”

Genova. Continua il dibattito pubblico sul nuovo progetto del Tunnel Subportuale presentato da Autostrade per l’Italia e oggi sotto la lente degli uffici tecnici di Regione Liguria per la valutazione di impatto ambientale.

Sul tema torna anche la Fiab, che in queste ore ha pubblicato e diffuso una lettera aperta indirizzata al primo cittadino genovese, il sindaco Marco Bucci. Di seguito la pubblichiamo integralmente.

“Fiab Genova aveva già fornito a “Dialoghi in Città” il suo parere in merito ai progetti di tunnel subportuale, sopraelevata e conseguenti opere di riqualificazione di superficie. Recenti notizie di stampa relative all’evoluzione del progetto di collegamento ciclopedonale tra il Porto antico e la Foce hanno però indotto l’associazione a fornire un approfondimento direttamente al Sindaco tenendo conto che l’area di superficie interessata riguarda il percorso della ciclovia Tirrenica prevista da una legge dello Stato e da ben tre livelli di pianificazione della mobilità ciclistica: il Piano Generale della Mobilità Ciclistica dello Stato, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica Ligure in corso di approvazione ed il Biciplan approvato dalla Città Metropolitana di Genova”.

“Per le opere di superficie tutto ruota su dove far passare il collegamento waterfront di levante – porto antico e sul sì o no alla demolizione della sopraelevata e noi abbiamo voluto dire la nostra in merito – ha dichiarato Romolo Solari, Presidente di FIAB Genova – Questa è la città dei veti incrociati dove ognuno che ha conquistato un pezzetto di territorio si guarda bene dal consentirne anche solo un piccolo utilizzo da parte della collettività. Il porto e con esso le riparazioni navali sono un importante comparto produttivo della città che sicuramente va difeso ma non crediamo che cinque metri scarsi dell’area di contatto tra le mura e le riparazioni navali, una volta liberata dai piloni della sopraelevata, non possano essere restituiti alla collettività. Per questo motivo chiediamo all’Amministrazione di esplorare ogni possibilità per arrivare ad un collegamento lineare ed in piano tra il waterfront di Levante ed il porto antico con la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti”

E la proposta di passare da Corso Aurelio Saffi? “E’ un’alternativa suggestiva – prosegue Solari – Considerato che non diamo per scontato il successo dell’impegno comunale nell’ottenere il collegamento in piano ai margini delle riparazioni navali, il transito da Corso Aurelio Saffi consentirebbe non solo la continuità della ciclovia Tirrenica, ma costituirebbe un ulteriore elemento di attrazione, data la sua panoramicità, che potrebbe ritornare ad essere un vero “Corso” alberato come era un tempo, con vantaggi anche in termini di mitigazione climatica. Tuttavia la sua riqualificazione non si può limitare al tratto tra l’ascensore che sale dal waterfront ed il porto antico ma deve riguardare tutto il corso fino a Viale Brigate Partigiane, altrimenti viene vanificata completamente la sua funzione di asse di collegamento est – ovest. Occorre una progettazione complessiva, con uno sguardo ampio al tema della mobilità cittadina sostenibile e non una “pezza” alle difficoltà del transito lungo l’asse portuale. L’ascensore infatti, pur importante e necessariamente dimensionato per il trasporto delle bici, non può da solo farsi carico di quella che sarà una mobilità ciclistica sempre più crescente via via che la rete ciclabile verrà estesa. Questo percorso, infatti, oltre a coincidere con la Ciclovia Tirrenica, rappresenta l’asse principale del famoso p greco rovesciato della rete ciclabile cittadina”

Infine due parole sulla sopraelevata. “Secondo noi va demolita completamente. Capiamo quelli che la vorrebbero tenere con i più disparati utilizzi, l’hanno sempre vista e si sa, alle brutture ci si abitua. Ci sia abitua alle auto in doppia fila, alle deiezioni canine, ai cartelli stradali imbrattati dagli adesivi e quindi ci si è abituati anche alla sopraelevata ma la sua demolizione consentirebbe la liberazione dell’asse visuale sia dai palazzi in direzione mare, sia dalle aree del porto antico verso le palazzate e gli edifici storici, in primis palazzo San Giorgio. Per non parlare poi della liberazione di un ampio spazio oggi occupato dai piloni che, restituito all’uso pubblico collettivo – e non ad un uso privato su spazi pubblici come i già troppi parcheggi – potrebbe diventare un utilissimo allargamento della passeggiata lungo le aree del porto antico e ospitare un vero percorso ciclabile separato dai flussi dei pedoni. Adesso infatti la promiscuità in molti tratti, per esempio nella passeggiata di Calata Rotonda, crea notevoli disagi ad entrambi i fruitori dell’area. Anche in questo caso un’alberatura potrebbe mitigare gli estremi climatici e il rumore del traffico e rendere molto più gradevole il transito in tutte le stagioni” conclude Solari.