Tunnel subportuale e sopraelevata, Basso (Pd): “Inutile il dibattito se il progetto prevede l’abbattimento”

Genova. Dopo la commissione consiliare sul tunnel subportuale a palazzo Tursi si è svolto un convegno sull’infrastruttura, e sulla sua connessione con la sopraelevata, organizzata dal Pd e al quale ha preso parte anche il vicesindaco Pietro Piciocchi.

Alla sua ipotesi che qualora la Aldo Moro sia abbattuta si potranno utilizzare fondi statali destinanti alla rigenerazione delle città ha replicato il senatore dem Lorenzo Basso, una delle voci più critiche sul progetto.

“Io sono favorevole al tunnel ma non si possono ignorare le problematiche esistenti, giusto avere fiducia che nel corso dei prossimi anni il governo stanzierà risorse statali per la rigenerazione e quindi per svecchiare la rete urbana genovese – ha detto – ma a oggi secondo il consiglio superiore dei lavori pubblici i costi accessori del tunnel sono stimati in 100 milioni di euro, che non sono coperti né da Aspi né dal pedaggio spalmato sulla rete Aspi”.

Secondo Basso “è motivo di preoccupazione avviare un’opera senza sapere chi ci metterà i soldi, anche se tra 10 anni”.

Inoltre secondo il senatore non esiste un vero e proprio dibattito sull’abbattimento della sopraelevata: “Perché è vero che prima si realizzerà il tunnel e poi si procederà con l’abbattimento della parte nei pressi dell’imbocco di via Madre di Dio – sottolinea – ma questo significa che il progetto stesso prevede inevitabilmente l’abbattimento”.

Alla tavola rotonda del Pd anche l’ad dell’ente bacini Alessandro Terrile, l’esperta di archeologia industriale Sara De Maestri, e poi l’intervento di alcuni ex assessori alla mobilità, Simone Farello e Arcangelo Merella.