Tunnel subportuale e futuro della sopraelevata, Piciocchi: “I costi dell’abbattimento? Ci saranno fondi statali”

Genova. La commissione consiliare dedicata alla realizzazione del tunnel subportuale è stata chiesta oltre un anno fa. Nel 2021 il Comune, con la Regione e gli altri enti locali avevano firmato l’accordo di “risarcimento” con Aspi per i fatti del ponte Morandi in base al quale la società concessionaria si impegnava a spendere sul territorio quasi un miliardo di euro in infrastrutture. A oggi quei soldi non sono ancora stati spesi ma tra le opere più discusse c’è senza dubbio il tunnel sotto al porto.

Sono passati due anni da quell’accordo, dunque, ma la commissione consiliare di oggi ha fatto luce solo in parte su tanti interrogativi. E quindi dalla manutenzione del verde pubblico alle interferenze con gli insediamenti industriali, dagli impatti paesaggistici e economici, fino al futuro della sopraelevata e ai costi dell’eventuale abbattimento della Aldo Moro, le risposte sono arrivate solo in parte.

Un mese dopo l’avvio del cosiddetto lotto zero ancora non sono chiari alcuni aspetti mentre altri sono stati ribaditi dai soggetti intervenuti alla commissione, tecnici e dirigenti Aspi, Autorità portuale, Renzo Piano Building Workshop e amministrazione comunale. La stessa struttura della commissione, durante la quale gran parte del tempo è stata dedicata agli interventi e quesiti dei consiglieri e relegando le risposte a pochi minuti conclusivi non ha permesso di approfondire più di tanto le tematiche.

I TEMPI

Tra le indicazioni arrivate con certezza, comunque, i tempi: “Al momento siamo perfettamente nei tempi del cronoprogramma – ha affermato Francesco Sapio, direttore del Primo tronco di Autostrade – ovvero 65 mesi a partire da novembre per l’apertura del tunnel da ponente a levante e 15 mesi per il varco di Madre di Dio e le opere accessorie, tenendo conto che siamo partiti in anticipo con le opere propedeutiche del lotto zero”.

GRATIS

Sia Sapio sia il vicesindaco Pietro Piciocchi hanno ribadito, interpellati dal consiglieri-commissari, che il tunnel non avrà pedaggio e che gli extracosti rispetto ai 700 milioni di euro preventivati (già lievitati, come noto, a 900 milioni) saranno spalmati sui pedaggi di Aspi a livello nazionale.

SOPRAELEVATA

Affrontato solo di striscio il tema sopraelevata Aldo Moro. “Qualunque eventuale intervento sulla sopraelevata non avverrà fino a quando il tunnel non sarà ultimato da ponente a levante”, ha detto Alessio Montanari, architetto del Renzo Piano Building Workshop. Piciocchi ha aggiunto: “Nessuno sarebbe così pazzo da provocare la paralisi della viabilità”.

GIU’ LA ALDO MORO, CHI PAGA?

Non è stato appunto chiarito durante la commissione, come chiesto ad esempio dalla consigliera Pd Donatella Alfonso, chi pagherà per l’abbattimento della sopraelevata – Autostrade? Comune? Altri soggetti? – ma è chiaro che si tratti di qualcosa che non avverrà prima del 2028-2029. Vale a dire, sotto il governo di un’altra amministrazione comunale.

“FONDI STATALI PER LA RIGENERAZIONE”

Ma il vicesindaco Piciocchi ha sottolineato come “oggi il Comune spenda almeno un milione di euro all’anno per mantenere la sopraelevata, opera a cui siamo affezionati ma che ha fatto il suo tempo, non è sicura, non è a norma e crea problemi di decongestionamento del traffico, io sono contento che il dibattito sulla sopraelevata grazie al tunnel sia finalmente aperto e sia un dibattito di alto livello”. Un’opzione, immagina il vicesindaco ma a margine della commissione, è che “quando sarà l’ora ci si potrà rivolgere allo Stato per trovare fondi nell’ambito delle riqualificazioni urbane, non sono preoccupato”.

IL SENATORE BASSO: “PREOCCUPATO”

La replica è arrivata a stretto giro, con Piciocchi presente, dal senatore del Pd Lorenzo Basso, durante un convegno su tunnel e sopraeleavata organizzato proprio nelle stesse ore della commissione dai Dem. “Giusto avere fiducia che nel corso dei prossimi anni il governo stanzierà risorse statali per la rigenerazione e quindi per svecchiare la rete urbana genovese – ha detto – ma a oggi secondo il consiglio superiore dei lavori pubblici i costi accessori del tunnel sono stimati in 100 milioni di euro, che non sono coperti né da Aspi né dal pedaggio spalmato sulla rete Aspi”. Secondo Basso “è motivo di preoccupazione avviare un’opera senza sapere chi ci metterà i soldi, anche se tra 10 anni”.

ALBERI DA MANTENERE

In prospettiva futura non è stata fornita ancora una risposta precisa alla domanda di Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) su chi si occuperà della manutenzione degli 800 alberi che, come da progetto, saranno piantati sui sei ettari del parco della Lanterna. “Stiamo studiando soluzioni di tipo manutentivo con Aster e con soggetti terzi, compresa la società Porto antico – ha detto Piciocchi – è un tema corretto ma non deve frenare la realizzazione di un’opera che farà la città del futuro”.

LE AIUOLE STORICHE

Parlando di alberi, però, è arrivato un chiarimento – sempre da Montanari dello studio Renzo Piano – alla domanda sul destino delle aiuole storiche di viale Brigate Partigiane, alla Foce. “Si tratta di aspetti che sono stati tenuti in considerazione ma il progetto delle aiuole di viale Brigate Partigiane è stato pensato e realizzato prima del concept del parco della Lanterna – ha spiegato Montanari – tuttavia il sistema viabilistico del nuovo viale prevede un’aiuola continua interna della stessa dimensione di quella attuale solo che al posto del verde di adesso, molto decorativo ed estetico, prevede un consumo di acqua molto impattante”.

“Nessuno pensa di buttare via il progetto dell’amministrazione ma abbiamo quindi pensato di attualizzarlo con piante che siano meno esigenti – aggiunge l’architetto – per quanto riguarda le palme o altri alberi ad alto fusto, si potranno posizionare perché la dimensione delle aiuole consente movimenti terra sufficienti a impiantare gli alberi nonostante sotto scorra il Bisagno”.