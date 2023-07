Trasporto, Rossetti (PD): “Spostarsi a Genova in estate sarà un’odissea: metropolitana chiusa e modifiche nel trasporto ferroviario metteranno a dura prova i pendolari”

Genova. “La chiusura della metropolitana, sostituita da una navetta che non può certo garantire lo stesso servizio, insieme alla modifica delle stazioni di partenza e di arrivo di alcuni treni regionali per i lavori che dall’8 al 10 settembre interesseranno il Nodo di Genova, costringeranno decine e decine di pendolari liguri a un’odissea per andare a lavoro e per spostarsi. Questi lavori e queste modifiche al servizio, con possibili carenze in particolare tra Principe e Brignole, avvengono in un periodo, quello estivo, già caratterizzato da una minor frequenza di convogli e linee, nonostante il mondo del lavoro non sia più da tempo contrassegnato dalle chiusure stive degli uffici e delle aziende. In questo modo si vengono a sommare due problemi, che graveranno sulle spalle di chi si sposta con i mezzi pubblici”.

A dichiarlo il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che ha presentato un’interrogazione in cui chiede alla Giunta se è stato o meno fatto un tavolo regionale tra i diversi gestori del servizio di Tpl per garantire il minor disagio possibile.

“I comitati che rappresentano i pendolari – conclude Rossetti – nell’ultimo anno negli incontri tecnici con Regione e Trenitalia hanno presentato soluzioni, proposte e alternative, ma con scarsi risultati e poco ascolto. È necessario, vista la situazione, che la Giunta attivi un tavolo regionale tra i diversi gestori del servizio di Tpl per armonizzare i calendari dei lavori e delle modifiche al servizio, per cercare di garantire il minor disagio possibile a chi viaggia”.