Trasporto pubblico, allarme dei sindacati: “Pochi soldi e autisti in fuga, il servizio è a rischio”

Genova. Risorse insufficienti, esplosione dell’inflazione, mezzi vecchi e spesso guasti, problemi di sicurezza, mancanza di personale. I sindacati del trasporto pubblico in Liguria lanciano l’allarme in un documento unitario presentato ieri alla Regione in un incontro tra il presidente Giovanni Toti, l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori e le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. Criticità “trasversali – denunciano – che coinvolgono tutto il settore e rendono sempre più difficile, e in alcuni casi impossibile, garantire un servizio adeguato“.

Il problema numero uno, secondo le organizzazioni sindacali, riguarda i soldi. Il Fondo nazionale trasporti è stato ridotto di oltre 1,5 miliardi di euro dal 2011 ad oggi. “La Regione Liguria riceve storicamente, sia per il trasporto su ferro che su gomma, circa il 4,08% del valore complessivo del fondo, pertanto, nonostante tutte le decurtazioni, ci si aspettava comunque un aumento delle risorse da mettere a disposizione, già dall’anno 2022. Purtroppo questo non è avvenuto”. Anzi, per l’ambito territoriale genovese le risorse sono diminuite a vantaggio delle altre province. “I contratti di servizio legati al trasporto su ferro prevedono l’indicizzazione all’inflazione: purtroppo la stessa corretta ed opportuna clausola contrattuale non è presente all’interno dei contratti di servizio stipulati dagli enti affidanti con le singole aziende liguri della gomma, a differenza di quello che accade in altre realtà italiane”.

Per quanto riguarda Amt Genova, l’azienda prevede di chiudere in pareggio l’esercizio 2023 senza problemi di liquidità. Sul banco c’è oltre un miliardo di investimenti in infrastrutture tra quattro assi di forza, Skymetro, prolungamenti della metropolitana a Certosa e San Fruttuoso. Ma i sindacati avvertono: “I costi di esercizio saranno maggiori di quelli attuali”. E i recuperi di traffico trainati dal bonus trasporti “difficilmente saranno ripetibili negli esercizi successivi”. Per questo si temono problemi di bilancio in futuro.

Direttamente connessa al tema delle risorse è la situazione del personale. Secondo Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, “l’oggettiva difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, le continue aggressioni, il costo dei titoli abilitanti e soprattutto il basso livello salariale stanno causando ripetuti abbandoni da parte del personale di guida e nessuna attrattività da parte dei giovani verso questa professione”. Nemmeno i concorsi risolvono il problema: “Molte delle selezioni poste in essere dalle aziende continuano a reclutare un numero insufficiente di autisti che, unite ai naturali pensionamenti e nonostante il già importante ricorso a prestazioni straordinarie da parte del personale, possono mettere a rischio l’offerta stessa dei servizi alla cittadinanza”.

Altra nota dolente è il parco mezzi. La Regione ha evidenziato come dal 2015 ad oggi siano stati acquistati, attraverso differenti leggi o decreti, 560 nuove vetture per un valore complessivo pari a circa 220 milioni di euro. “Considerando come obiettivo di vita media di esercizio dei mezzi quello europeo, che si attesta a 7-8 anni, e che il parco veicolare in esercizio nella Regione è di circa 1.500 unità si comprende immediatamente come, per mantenere un ciclo di vita dei mezzi a 7-8 anni, nel periodo 2015-2023 gli investimenti che sarebbero stati necessari sono il triplo di quanto posto in essere“, denunciano i sindacati ricordando tra le conseguenze i guasti all’aria condizionata con disagi per autisti e viaggiatori. Le risorse del Pnrr “tanto sbandierate” per l’acquisto di nuovi mezzi ammontano a 70 milioni di euro: “Oltre ad essere molto esigue per la Liguria, non saranno destinate al conto esercizio, pertanto non comporteranno alcun aumento del servizio che anzi, come sostenuto dallo stesso ministero dei Trasporti, con l’elettrificazione avrà un costo chilometrico maggiore rispetto all’attuale”.

Mezzi pubblici che sono anche teatro di continue aggressioni agli autisti, “spesso anche legate a insufficienti o inadeguati servizi offerti”. I sindacati chiedono misure come “il progressivo isolamento del posto di guida degli operatori con cabine protette partendo dalle vetture di nuova immatricolazione; l’estensione progressiva, a tutti i mezzi, di sistemi di videosorveglianza a bordo; l’assistenza legale e la costituzione di parte civile da parte dell’azienda nei confronti dei responsabili di eventuali aggressioni; la creazione di percorsi di riabilitazione e reinserimento per il personale vittima di aggressioni. Tutte queste buone pratiche non possono non prescindere da una campagna di sensibilizzazione e di informazione, con l’obiettivo di far conoscere le regole e le leggi, ma anche una corretta educazione del cittadino nel vivere in relazione con altri soggetti”.

La richiesta principale resta quella di reperire risorse aggiuntive da parte della Regione e degli enti locali: “Serve un intervento economico che integri e, almeno temporaneamente, supplisca in modo strutturale alle carenze causate dai tagli al Fondo Nazionale Trasporti e dall’aumento dell’inflazione che determinerà un inevitabile taglio del servizio e una diminuzione della qualità offerta ai cittadini nonché una riduzione del costo del lavoro che, inevitabilmente, porterà ad un aumento del fenomeno dell’abbandono delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, contribuendo alla sempre più difficile reclutamento di nuovo personale”. E poi l’attivazione di una cabina di regia che svolga attività di coordinamento con l’obiettivo di sottoscrivere un patto per il trasporto pubblico ligure.

“La Regione ha condiviso le nostre preoccupazioni – comunicano le sigle coinvolte – procedendo a una prima analisi delle risorse pubbliche a disposizione e proponendo di proseguire il confronto partendo dall’analisi dei piani economico-finanziari del settore e delle sue specificità territoriali per individuare le soluzioni più idonee, senza escludere parziali ulteriori interventi economici della Regione nel bilancio 2024 mirati a investimenti, ma solo a valle di un’analisi puntuale e di un’opportuna valutazione politica con i diversi enti di governo sulle soluzioni più appropriate al rilancio del Tpl in Liguria, che si sostanzino in un patto regionale fra tutte le parti coinvolte. Il confronto proseguirà quindi a settembre al fine di verificare le condizioni economiche (costi, contributi pubblici, entrate da tariffe) e avere un quadro più esaustivo che consenta di individuare un percorso per la tenuta strutturale del settore attraverso una regia regionale che svolga attività di aggregazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel finanziamento e nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico in Liguria”. e a