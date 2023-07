Traforo di Velva, da settembre chiusura per 90 giorni: da lunedì al via i lavori su Sp40 e Sp566

Genova. È previsto per lunedì 24 luglio l’inizio dei lavori di pavimentazione, ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e altri interventi sulla SP40 (tra l’imbocco lato Castiglione Chiavarese e il Santuario di Velva) e sulla SP 566 (tra San Pietro Vara e Carrodano).

L’intervento rientra nelle opere complementari programmate da Anas in vista della chiusura, a partire da settembre 2023, del tunnel Madonna della Guardia, la galleria sulla statale 523 “Del Colle di Cento Croci” che si sviluppa per circa 2,1 chilometri tra i comuni di Castiglione Chiavarese e Maissana.

Come da intese tra enti locali e Regione Liguria, Anas si è resa disponibile ad effettuare diversi interventi pavimentazione, segnaletica orizzontale e verticale, installazione di alcune barriere laterali e risanamenti localizzati. Per quanto riguarda la SP 566, la Provincia della Spezia si è attivata per eliminare la strettoia presente al chilometro 8+300, mentre Anas si occuperà del rifacimento della sede stradale. Oltre ad eseguire i lavori sulla SP40 di competenza della Città metropolitana di Genova, Anas provvederà al rifacimento della pavimentazione anche sul tratto di strada di competenza del comune di Maissana. Per le opere complementari sulla SP40 e la SP 566, che dovrebbero concludersi entro il 18 agosto, Anas ha stanziato circa 350mila euro. In programma c’è anche l’eliminazione del semaforo al km 70+270 della statale 523 nel comune di Castiglione Chiavarese, installato nell’ambito del rifacimento del muro a monte su quel tratto di strada; questi lavori prenderanno il via il 31 luglio e dureranno fino al 15 settembre.

“I lavori complementari che prenderanno il via lunedì, oltre a contribuire a rendere le strade alternative alla galleria Madonna della Guardia pronte a gestire l’aumento del traffico veicolare durante il periodo di chiusura, sono anche strategici per tutta la rete viaria della zona – spiega l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – Lo stop al traffico nel tunnel della Madonna della Guardia da parte di Anas è necessario per rendere più sicura e fruibile la galleria. Puntiamo a rispettare il più possibile il cronoprogramma, in modo da ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i pendolari che ogni giorno percorrono la statale 523, una strada di fondamentale importanza per collegare la Val di Vara con il Tigullio. Come Regione – continua l’assessore – rimarremo a stretto contatto con i comuni del territorio per monitorare l’andamento dei lavori, oltre a dialogare con le aziende di trasporto locale per garantire il servizio pubblico di collegamento tra Varese Ligure e Sestri Levante”.

“Sulla viabilità della Val di Vara è sempre necessario mantenere un’attenzione costante per garantire i servizi a tutte le comunità della zona. Siamo in un territorio fragile, con frazioni minori che sono però un presidio indispensabile – commenta il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini – Proprio per questo la sinergica tra le istituzioni è il metodo di lavoro a cui fare riferimento, partendo dall’ascolto delle esigenze del territorio. Queste opere che si collegano alle manutenzioni straordinarie che la Provincia della Spezia sta realizzando sulle proprie infrastrutture. Nel prossimo futuro dovremmo comunque iniziare a sviluppare una nuova concezione della viabilità per queste aree che sia in grado di sostenere e sviluppare tutte le potenzialità della Val di Vara”.

I lavori straordinari per la messa in sicurezza e adeguamento degli impianti del tunnel, per i quali sono stati stanziati da Anas 29,77 milioni di euro, dureranno circa 90 giorni. I veicoli provenienti da Varese Ligure e diretti a Sestri Levante lasceranno la statale in località Torza, percorreranno la ex statale 583 in direzione del Santuario di Velva e la strada provinciale 40 “di Velva” in direzione Sestri Levante, rientrando sulla statale 523 allo svincolo di Castiglione Chiavarese; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sestri Levante e diretti a Varese Ligure. Il tempo di percorrenza aumenterà così di 15 minuti, a fronte dei 2 minuti necessari a percorrere la galleria viaggiando a 60 chilometri orari.