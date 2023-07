Torna la ‘super luna’: ad agosto due notti per vederla più grande e luminosa

Genova. Torna anche quest’anno la super luna: in occasione del perigeo di agosto, infatti, il nostro satellite sarà in fase di luna piena, la prima volta la notte fra il 1° e il 2 agosto, quando sarà a 354.800 km alle 2 di notte e la a seconda volta la notte fra il 30 e il 31 agosto, quando sarà a 353.850 km alle ore 1:28.

Saranno quindi le notti in cui la Luna sarà più grande e luminosa, le dimensioni aumentano di circa il 13 – 14% rispetto a quando la luna è all’apogeo e ad occhio nudo il fenomeno non è particolarmente rilevante ma al telescopio, confrontando le fotografie, il fenomeno è assolutamente ben visibile e misurabile.

“Come Associazione Astrofili Orione più volte lo abbiamo osservato e misurato – spiega il presidente Ugo Ghione -, dalle fotografie è possibile ricavare anche il valore dell’eccentricità della Luna e facendolo si scopre un’altra cosa interessante, l’orbita della Luna varia di mese in mese e non è esattamente ellittica. Nelle nostre foto abbiamo ricavato come valori dell’eccentricità 0,0656 e 0,0627 il valore che si trova su Wikipedia è 0,0549 (preso dalla NASA): le differenze non sono errori di misura, ma sono dovute all’influenza gravitazionale del Sole sul sistema Terra – Luna”.

“Quest’anno – annuncia Ghione – osserveremo la Luna il 1° agosto dal tetto della gelateria la Baracchetta in corso Vittorio Veneto e il 31 agosto dal centro polifunzionale Le Officine in via Stalingrado inoltre l’osservazione sarà arricchita dalla presenza del pianeta Saturno che sorge poco dopo la Luna”.