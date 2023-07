Tentata rapina al supermercato di corso Ugo Bassi, arrestato un 31enne con lo zaino pieno

Genova. Tentata rapina ieri pomeriggio al supermercato di Despar di corso Ugo Bassi sulle alture di Principe. La polizia ha arrestato un 31enne e lo ha denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

Il titolare del punto vendita è stato allertato dal fratello perché l’uomo, dopo essersi aggirato per gli scaffali per diverso tempo, ha superato velocemente le casse senza alcun acquisto ma con un grosso zaino visibilmente pieno. Il responsabile ha inseguito l’uomo che ha subito imboccato l’ingresso degli antistanti giardini Montale per far perdere le sue tracce.

La fuga è stata presto interrotta, originando una breve colluttazione durante la quale il malfattore ha spintonato il negoziante procurandogli delle lievi escoriazioni alle gambe.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato i due già dentro il negozio dove hanno perquisito lo zaino, rinvenendo così diversi prodotti alimentari (per un totale di quasi 100 euro) e un moschettone all’interno del quale era occultata una lama di 5 centimetri.

L’indagato è stato accompagnato in questura, il pm ha disposto per questa mattina il processo in direttissima.