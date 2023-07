Temporali su Genova ed entroterra: alberi caduti e allagamenti, scendono le temperature

Genova. Alberi caduti, disagi alla viabilità e allagamenti, tra cui anche il centro commerciale L’Aquilone di Bolzaneto dove l’acqua ha invaso le scale e sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono le conseguenze dei temporali che hanno interessato Genova e il suo entroterra da questa mattina. Fino alle 15.00 è in vigore l’allerta meteo gialla per temporali diramata da Arpal.

Il record pluviometrico finora spetta a Campomorone, dove sono caduti ben 92 millimetri in un’ora a Isoverde, con una cumulata complessiva di 163 millimetri in sei ore. La pioggia più intensa è caduta però a Sella Giassina, nel comune di Neirone in Val Fontanabuona, che ha registrato 19 millimetri in soli cinque minuti. Si sono registrati 78.8 millimetri a Mignanego, 65.8 al Passo del Turchino, 56.4 a Mele, 55.3 a Busalla, 54.4 a Borzone (Borzonasca), 50.4 a Pratomollo e 50 a Monte Cappellino (Savignone). Sono stati 159.4 i millimetri di pioggia in 3 ore a Isoverde. 103.4 a Mignanego, 100 al Passo del Turchino, 96.9 a Busalla, 81.8 a Mele, sempre in 3 ore. Sui 30 minuti, il livelli più significativo si è registrato a Mignanego (47.6). A Genova città valori modesti, di poco superiori a 30 millimetri in Valbisagno e Valpolcevera.

Sono previsti temporali forti o organizzati su tutte le zone accompagnati da forti raffiche di vento, grandine, anche di medie dimensioni (maggiore di 2 centimetri) e forti piogge localizzate. Poco prima delle 8 la pioggia ha iniziato a cadere anche su Genova.

Il passaggio temporalesco però ha avuto un aspetto positivo: se nella notte le minime nei capoluoghi sono state superiori a 26 gradi con tassi di umidità elevati, oltre l’80%, dopo la pioggia le temperature che si registrano a Genova sono intorno ai 20 gradi, mentre ieri alla stessa ora si registravano già 27-28 gradi per poi superare i 30 nel corso della giornata.

Sul capoluogo ligure resta però il bollino giallo per ondata di calore assegnato dal ministero della Salute, che prosegue sino a venerdì. Per venerdì è previsto un ulteriore aumento delle temperature, seppur in un contesto meno umido.