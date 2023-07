Teatro, musica e danza: settimana ricca di appuntamenti al “Festival in una notte d’estate”

Genova. Come da tradizione di questa 26ª edizione, anche la terza settimana del “Festival in una notte d’estate” di Lunaria Teatro inizia nel segno della danza: lunedì 24 luglio in piazza San Matteo il coreografo Simone Maier presenta “Zaira – l’inferno del viventi”, produzione Mechanical Monkeys con Elisa Bocconi, Giulia Castagnola, Aurora Ciancia, Elisa Gozzoli e Maela Raffetto: a un imperatore melanconico, un viaggiatore visionario, Marco Polo, racconta di città impossibili. “Quello che sta a cuore al mio Marco Polo – racconta Meier – è scoprire le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, insieme di tante cose e anche luoghi di scambio, non solo scambi di merci, ma anche scambi di parole, di desideri, di ricordi”.

Appuntamento attesissimo è quello di martedì 25 luglio con “Anima Mundi”, nuovo emozionante spettacolo di e con Lucilla Giagnoni dedicato a Giacomo Leopardi con cui l’attrice ed autrice fiorentina – tra le più grandi del teatro di narrazione – inaugura una nuova trilogia, quella della Generatività, a seguire i cicli su Spiritualità e Umanità. La produzione è del Centro Teatrale Bresciano e del Teatro Piemonte Europa, con la collaborazione della Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana di Novara.

Mercoledì 26 luglio la rassegna si sposta nuovamente a Villa Bombrini per la riproposizione del reading itinerante ispirato al “Gattopardo”, produzione originale di Lunaria Teatro che si articola su due turni, con inizio rispettivamente alle 18 e alle 20, e in ragione dei posti limitati richiede la prenotazione obbligatoria telefonando al 010.2477045 oppure scrivendo a info@lunariateatro.it.

Giovedì 27 luglio si ritorna in piazza San Matteo con il concerto di Marco Cambri, accompagnato da Filippo Gambetta ad organetto e mandolino, e da Marco Cravero alle chitarre: dalle canzoni, ritratti di luoghi e persone, Cambri distilla il tratto poetico che permette a chiunque di riconoscere l’universalità e, quindi, la prossimità.

L’opera forse più celebre di Albert Camus, “Lo straniero”, rivive invece venerdì 28 luglio nella rappresentazione proposta da Akròama Teatro Cagliari, per la regia di Lelio Lecis, con Simeone Latini, Tiziana Martucci, Giuseppe Boy, Stefano Cancellu, Tiziano Polese e Naika Sechi. Il protagonista, Mersault, ripecorre per tappe, come in una Via Crucis, i punti cardine della storia che lo vedrà trasformarsi quasi casualmente in omicida: il funerale della madre, il rapporto con Maria, l’amicizia con Raimondo, il delitto, il processo e la ghigliottina incombente.

Ancora musica in chiusura di settimana, sabato 29 luglio, con i MishMash che presentano il loro ultimo album “E così tutto cambia”. Gruppo unico nel suo genere, i MishMash uniscono in un percorso tra tradizioni popolari e intercultura quattro musicisti appartenenti ad altrettante differenti fedi religiose: buddismo, cristianesimo, ebraismo e islam. Sono Marco Valabrega a violino e viola, Nicola Pignatiello alla chitarra, Bruno Zoia al contrabbasso e Mohssen Kasirossafar alle percussioni persiane; insieme a loro, anche la cantante italo-turca Yasemin Sannino e Daniele Valabrega alla viola.

L’inizio degli spettacoli è alle 21,15, salvo dove diversamente indicato. BigliettI: intero 14 euro, ridotto 12 euro, 8 euro per gli under 26, 7 euro per gli under 13. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.lunariateatro.it. Per informazioni e prenotazioni tel. 010 247 70 45 (ore 10-17,30), mail info@lunariateatro.it.