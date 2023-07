Superbonus, Tosi (M5s): “Bocciato il nostro emendamento, la Regione si volta dall’altra parte”

Genova. “Il nostro emendamento al Ddl 161 per inserire misure regionali per la circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio è stato respinto in Commissione. Eppure, il modello seguito è stata la legge regionale della Basilicata, anch’essa di centrodestra”.

Lo fa sapere il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi a margine dell’odierna seduta.

“La Regione Liguria sceglie così di voltarsi dall’altra parte sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico, sia da quello delle difficoltà patite dal comparto edilizio, cui la politica di destra ancora deve dare risposta dopo aver massacrato il Superbonus”, aggiunge Tosi.

Tosi oggi ricordava che “siamo chiamati a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (Pniec) e la neutralità climatica”.