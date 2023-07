Stretta sull’alcol, scatta l’ordinanza che vieta in tutta Genova bottiglie e lattine dalle 16 al mattino: multe fino a 500 euro

Genova. Nuova stretta sul consumo di alcolici in città: scatta questo pomeriggio alle 16 la nuova ordinanza comunale che punta a rendere più sicuro e vivibile il centro storico – ma non solo – impendendo il consumo e il possesso di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

“Un’ordinanza diventata necessaria – dice l’assessore alla Sicurezza del Comune Sergio Gambino, che ha proposto l’ordinanza insieme alla collega al Commercio Paola Bordilli – per cercare di contrastare e frenare il dilagare su diverse zone della città di situazioni di criticità legate a bivacchi e abuso di alcol, sempre più spesso con protagonisti ragazzi molto giovani”.

“Regole a nostro giudizio di buon senso che danno uno strumento chiaro e uniforme su tutto il territorio che mette nelle condizioni le forze di polizia di operare al meglio – continua – non vogliamo uno stato di polizia ma una città che sappia divertirsi nel rispetto delle regole di civile convivenza”.

Alle 21 l’assessore Gambino, con il collega ai Centri Storici Mauro Avvenente e il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù effettuerà un sopralluogo nella zona dei portici di via Turati, in sottoripa, oggetto di un recente progetto di riqualificazione e valorizzazione e al contempo tra le zone più critiche per quanto riguarda l’abuso di alcolici e altre sostanze.

I nuovi divieti, che scattano oggi, saranno validi fino al 30 settembre, con sanzioni fino a 500 euro. Diverse le novità:

La prima interessa tutto il territorio comunale ed è appunto il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione dei dehors.

Sempre su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.

L’ordinanza proroga fino al 30 settembre il divieto dalle 12 alle 8 nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, Sottoripa e zona Canevari in area pubblica e aperta al pubblico, a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, di consumo e detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in bottiglie o lattine aperte.

Ricordiamo anche che nelle zone di Sottoripa e di Canevari resta vietato stazionare, in area pubblica e aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, “al di fuori delle postazioni all’uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova”.