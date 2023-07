Genova. Inizieranno a breve, finalmente, i lavori di consolidamento strutturale del viadotto Traso 4, sulla statale 45 della Val Trebbia, nell’immediato entroterra di Genova.

Per questo a partire da lunedì 17 luglio, e per tutta la durata dell’intervento, secondo quanto si legge in un’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Bargagli Sergio Casalini, sarà interdetta la circolazione veicolare.

I lavori di consolidamento strutturale delle pile del viadotto “Traso 4” al km 17÷022 sono eseguiti da Anas. La temporanea interdizione della circolazione veicolare parte dall’imbocco tra la strada comunale in località Traso Bassa con la strada statale per un’estensione di circa 250 metri.

La viabilità alternativa è rappresentata da via Giovanni Cevasco. Considerata la necessità di garantire inoltre le operazioni di manovra ai mezzi di trasporto pubblico locale è istituito il divieto di sosta al fine di mantenere libera un’area in corrispondenza dell’imbocco della statale 45.

Il ponte da tempo è osservato speciale: un primo intervento era stato reso necessario per il riallineamento dell’impalcato, che, come scoperto tempo fa da Genova24 in un reportage sul posto, si muoveva sotto le sollecitazioni dei mezzi pesanti.

Nei mesi passati, ha spiegato Anas, è già stato eseguito un primo intervento che ha previsto il riallineamento dell’impalcato. Ora se i lavori di sistemazione e consolidamento del fronte franoso a monte dell’infrastruttura non dovessero bastare, secondo indiscrezioni filtrate da Città Metropolitana, non è esclusa l’ipotesi di una ricostruzione ex novo del ponte.