Staglieno, giovane di 27 anni investito sulle strisce pedonali in via Toti: ricoverato al San Martino

Genova. Un ragazzo di 27 anni è stato investito ieri sera mentre attraversava sulle strisce pedonali a Staglieno, in via Toti.

E’ successo intorno alle 22. A travolgere il 28enne è stata un’auto guidata da un uomo di 48 anni.

Le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro sono state avviate dagli agenti della pattuglia notturna della polizia locale e proseguiti stamani con i rilievi della sezione infortunistica. Il giovane è stato trasportato al San Martino in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

La via dove è avvenuto dl’incidente di ieri è la stessa dove a febbraio 2022 aveva perso la vita, in un incidente autonomo in moto, il giovanissimo Marco Santeusanio, diciottenne calciatore del Ligorna.