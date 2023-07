Spostamento campo Sinti di Bolzaneto, Lodi (PD): “Occasione importante per superare il campo nomadi e avviare un progetto di civiltà sociale”

strong>Genova. Sul tema dello spostamento del campo Sinti di Via al Santuario della Guardia, si esprime la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi, a seguito delle richieste del Comune di Serra Riccò e del Municipio Val Polcevera al sindaco di Genova.

“In qualità di vicepresidente della Commissione Welfare ho scritto al sindaco e ho chiesto un’immediata commissione sul tema dello storico campo Sinti di Via al Santuario della Guardia, presso l’area in Via Lungotorrente Secca, attualmente in uso ad Amt per il servizio di trasporto extra urbano nell’alta Valpolcevera a seguito della prosecuzione dei lavori della Gronda – afferma la consigliera Lodi – il tutto con le audizioni del Municipio, dei sindaci di Sant’Olcese e Serra Riccò, della Comunità di Sant’Egidio e di tutte le associazioni coinvolte sul tema del campo sinti. Ho scritto personalmente al sindaco Bucci, poiché ritengo che sia fondamentale avviare una riflessione seria sul senso del campo Sinti di Bolzaneto e sulla possibilità di un progetto di civiltà sociale che porti al superamento dello stesso con un concreto e articolato processo di inclusione reale e partecipato in sintonia con molte città d’Italia”.

“Infatti, molti sono gli esempi in Italia e in Europa che nel rispetto della dignità della persona hanno trovato modalità amministrative per avviare veri e propri percorsi in questo senso – conclude – Potrebbe davvero essere questa l’occasione per avviare un percorso di dialogo metropolitano con tutte le realtà che in città si sono occupate del campo di Bolzaneto negli anni per avviare un percorso di superamento attraverso una messa a rete di percorsi abitativi, lavorativi e di accompagnamento scolastico territoriale e diffuso. È urgente ora più che mai procedere affinché si creino alleanze sociali e culturali tra le famiglie Sinti, le amministrazioni comunale, municipali e metropolitane e la rete associativa territoriale già in campo da anni: così una servitù potrebbe dimostrarsi una grande opportunità se superata e ripensata. Di questi temi si parlava già nel 2017: oggi, a sei anni dopo, ritengo che i tempi siano maturi e che Genova sia pronta a lavorare attivamente su questa azione”.