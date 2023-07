Spiaggia di Voltri, identificate 103 persone: controlli anche ai camper, 5000 euro di multa a un venditore abusivo

Genova. Maxi controlli della polizia di stato di Genova, con la guardia di finanza e la polizia locale, sulla spiaggia di Voltri, nel ponente, dove nelle ultime settimane sono state segnalate particolari situazioni di degrado e problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Il bilancio di diversi giorni di attività delle forze dell’ordine è di 103 persone identificate. Ma non solo, la polizia ha effettuato tre perquisizioni personali estese anche ai veicoli, tra cui un camper, una denuncia per possesso ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere e due sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti con relativo ritiro delle rispettive patenti di guida.

Elevata anche una contravvenzione di 5000 euro per vendita abusiva di alimenti e bevande; due multe legate alla nuova ordinanza anti alcol. Multata anche una persona che viaggiava con monopattino in una zona pedonale.

Altre tre contravvenzioni sono state nei confronti di persone che hanno condotto i propri cani in spiaggia.

A Pegli, sulla spiaggia, sono finiti nei guai due minorenni, italiani, già pregiudicati. Sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso per avere frugato nella borsa di un bagnante e aver portato via il suo telefono cellulare.