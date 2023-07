Spettacoli, Electropark porta la musica direttamente in mare con Groove Island

Liguria. Una piattaforma galleggiante nel Golfo del Tigullio come dancefloor, le barche, il mare e il sole sullo sfondo e… 7 ore di dj set fino al tramonto.

Domenica 16 luglio (dalle 12 alle 18.30) va in scena la grande novità di Electropark Festival 2023: Groove Island, un evento temporaneo che, nel pieno rispetto del territorio del Golfo del Tigullio, prevede la creazione di una piattaforma galleggiante davanti a San Michele di Pagana.

Protagonista di Groove Island è Toy Tonics, etichetta di Monaco di Baviera che porta in giro per il mondo le Toy Tonics Jam, feste dallo spirito euforico all’insegna di sonorità house e disco-funky. In line-up il dj, produttore e fondatore dell’etichetta Kapote e il dj e produttore italo-americano Sam Ruffillo.

«Per l’ideazione di questo nuovo format – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – insieme al collettivo Euphoria ci siamo ispirati al film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, distribuito da Netflix nel 2020. In breve, affiancheremo una serie di piccole imbarcazioni fino a creare un sistema di ormeggio circolare, al cui centro ci saranno una piattaforma galleggiante, una barca-stage e una barca bar. «Per noi è fondamentale creare opportunità per nuove realtà giovani, come Euphoria e altri, coinvolgendoli non solo come generici partner, ma come co-curatori/curatrici di parte del programma del festival. L’obiettivo è quello di allargare sempre più gli orizzonti offrendo contenuti inediti per sorprendere il nostro pubblico».

I biglietti per Groove Island sono sold out. Chi ha acquistato sulla piattaforma Dice un full pass o il single day ticket della domenica, può partecipare con la propria barca, avvicinandosi a motore spento e consegnando le chiavi all’ormeggiatore, che posizionerà l’imbarcazione in sicurezza. Per poter partecipare è anche necessario compilare il form nella sezione “Book your Boat” su electropark.it. Anche le barche per cui Electropark ha facilitato il noleggio sono sold out. Tutte le informazioni su electropark.it/faq

CONVENZIONI DI ELECTROPARK FESTIVAL 2023

I partecipanti a Electropark Festival 2023 hanno diritto a un biglietto scontato a 12€ per accedere alle esposizioni del Galata Museo del Mare. Sarà anche attivata una convenzione riservata al pubblico del festival con Elettra, car sharing elettrico di Duferco Energia, in qualità di mobility partner a sostegno della sostenibilità ambientale.

ELECTROPARK FESTIVAL 2023

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023 va in scena a Genova la dodicesima edizione di Electropark, festival di musica elettronica e arti performative in programma tra il Galata Museo del Mare, il Mercato dei Pescatori della Darsena, il Virgo Club, il Bonfim Club e Groove Island a San Michele di Pagana nel Golfo del Tigullio, grande novità del 2023. Ad alternarsi sui diversi palchi di Electropark Festival oltre 50 artiste e artisti provenienti da dodici paesi differenti: James Holden, Anthony Rother, Mary Lattimore, Valentina Magaletti con Warshadfilm, Ninos Du Brasil, Nziria con Bianca Peruzzi, Kapote, Sam Ruffillo, JakoJako, Authentically Plastic, Inner8 + sYn, Liliane Chlela, Juba, Azu Tiwaline, SocksLove, Stellare, No Plexus e Sara Berts. In aggiunta agli spettacoli musicali, sono presenti nel programma sei “performing acts” fra danza, teatro e installazioni multimediali, prodotti da altrettante compagnie da Italia, Olanda e Belgio.