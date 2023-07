Genova. È stato definitivamente domato l’incendio divampato nella tarda serata di ieri al terzo piano del Monoblocco del Policlinico San Martino di Genova. Sono complessivamente 42 i pazienti che sono stati trasferiti in sicurezza in altri reparti. Non si registrano né feriti né intossicati.

Le operazioni di ripristino sono già in corso, riferisce la Regione Liguria, e per questa ragione oggi le sale operatorie del Monoblocco vascolari e cardiochirurgiche effettueranno solo interventi urgenti.

L’allarme è scattato intorno alle 23.00 di martedì 19 luglio al terzo piano del monoblocco, dove si trova il reparto di rianimazione. Secondo le prime informazioni a prendere fuoco, per un cortocircuito, è stato un gruppo di continuità, un generatore elettrico di emergenza, in area rianimazione M3. I vigili del fuoco, durante l’intervento hanno individuato la fuoriuscita fumo da un locale destinato ai gruppi di continuità, dove bruciavano delle batterie. L’incendio ha determinato la messa fuori servizio degli impianti elettrici del terzo piano.

Non ci sono vittime né feriti. Sono 16 i pazienti trasferiti dalla Rianimazione M3 (3° piano) lato levante del Monoblocco, al lato Ponente del medesimo piano. 9 pazienti della Rianimazione M4, al 4° piano, sono stati precauzionalmente spostati presso le sale operatorie, dove sarà temporaneamente sospesa l’attività programmata (garantita quella emergenziale). Le persone sono state messe in sicurezza dal personale sanitario e dai pompieri. Una decina i pazienti più gravi, quelli sottoposti a ventilazione.

I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento attorno alle 7 di questa mattina.

Risultano chiuse a causa dell’incendio la sezione di Levante del terzo piano del Monoblocco, una parte del quarto piano e una parte del blocco operatorio al secondo piano, anch’esso invaso dal fumo. Incerti i tempi di ripristino: secondo i tecnici intervenuti potrebbero essere necessarie molte ore.

“Tutto è sotto controllo, i pazienti sono stati messi in sicurezza”, ha affermato, sul posto, intorno alle 00.30 il direttore del policlinico Marco Damonte Prioli.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco anche con l’ausilio di autobotti. A fare il punto, intorno all’1.30, è l’ispettore Francesco Cecconetto: “Ci hanno chiamato per una fuoriuscita di fumo. Stiamo provvedendo al sezionamento dei pacchi batterie per metterli in sicurezza, le operazioni di bonifica saranno ancora lunghe. Tutto il terzo piano a Levante è invaso dal fumo. I danni causati dall’incendio sono esigui, il problema è che manca la corrente elettrica, quindi non è possibile fornire ossigeno ai pazienti. Ci vorrà parecchio per ripristinare ed evacuare tutto il fumo. Le cause sono ancora in via di accertamento”.

Una densa colonna di fumo si è alzata, nella notte, nel quartiere di San Martino, visibile da altre zone della città. Forte l’odore di bruciato percepibile anche a distanza.

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è stato informato dell’accaduto: “Da subito siamo in costante contatto con i vertici dell’ospedale, il direttore generale Damonte Prioli e con l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola per essere aggiornati sull’evolversi della situazione”.

“I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme, tutto il terzo piano è stato evacuato e i pazienti sono stati spostati in altri padiglioni. Grazie a chi è prontamente intervenuto e a chi sta lavorando per i nostri pazienti. Vi daremo ulteriori aggiornamenti”, ha scritto.

Una ventina di giorni fa un problema di tutt’altro genere aveva reso necessaria un’evacuazione, sempre al monoblocco. A causa di infiltrazioni dovute alle piogge alcuni pazienti del primo piano erano stati spostati proprio al terzo M3 e quarto M4.

Pensare che il 14 luglio il San Martino ha compiuto 100 anni, ricorrenza celebrata con una serie di iniziative ed eventi tra cui una mostra a cielo apero.