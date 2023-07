Spaventato da un fulmine rimane intrappolato in un pozzo: grosso cane recuperato dai pompieri

Genova. Spaventato da un fulmine, è corso a cercare un rifugio, trovandolo in un canale che terminava in un pozzo alto circa un metro e mezzo, e rimanendoci in qualche modo intrappolato.

Questa la brutta avventura vissuta questa mattina a Kira, grosso esemplare di pastore tedesco, recuperato poi dai vigili del fuoco, dopo l’allarme lanciato dai proprietari che avevano provato a liberare la bestiola senza però riuscirci.

I Vigili del fuoco sono così giunti in via Stallo a Genova. Il recupero non è stato semplice, perché lo spazio per operare era limitato e perché Kira era di indole mordace. Essenziale è stata quindi la padrona che, accompagnata dai Vigli nel canale, è riuscita a tranquillizzare l’animale e mettergli la museruola. A quel punto è stato così possibile imbragarla e issarla dal pozzo. Uscita con le sue zampe dal tunnel, sembra in buone condizioni di salute.