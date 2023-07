Centro storico, la “gang del tombino” colpisce ancora: distrutta vetrata in via di Soziglia

Genova. Dopo via Luccoli, piazza Ferretto, piazza delle Erbe e vico della Scienza tocca a via di Soziglia: la “gang del tombino” torna a colpire a pochi passi da dove ha messo a segno l’ultimo colpo – via Luccoli, appunto – infrangendo la vetrata della Piadineria, al civico 84.

Anche in questo caso, così come nei precedenti, stesso modus operandi. Per distruggere il vetro infatti è stato usato un tombino di ghisa sollevato dalla strada e lanciato contro gli ingressi. Sul posto sono intervenute una volante della polizia di Stato e una della polizia locale, con il caso affidato ai vigili.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio avvenuto in centro storico negli ultimi due mesi: in passato sono stati presi di mira negozi, ristoranti e focaccerie tra via Prè, la Maddalena e piazza delle Erbe, con gli ultimi due avvenuti invece tra via Luccoli e Soziglia, appunto. E tra commercianti e ristoratori salgono le proteste e la richiesta, rivolta a Comune e polizia locale, di concentrarsi maggiormente sulle tutela delle attività che tengono vivo il tessuto economico e sociale della città vecchia.

“È sempre più evidente che le armate di pattuglie di agenti riversate in centro storico dalla giunta Bucci servono a poco – è l’attacco di Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa – Le stesse armate che la giunta Toti ha pensato bene di poter far rinforzare approvando una legge per cui i comuni possono anche organizzare la propria polizia municipale dotandole di caschi e scudi di protezione. Il centrodestra si dimentica che i reali compiti della polizia locale sono il controllo del traffico, la lotta al degrado urbano, la polizia annonaria, la tutela ambientale, la vicinanza e l’interlocuzione con la cittadinanza rappresentando uno dei primi biglietti da visita con cui residenti e non si interfacciano. Il centrodestra confonde la parola sicurezza con un progetto di militarizzazione del centro storico che, come vediamo, non serve a nulla mentre avremmo bisogno di creare socialità, vivibilità urbana e profusione di momenti di cultura”.