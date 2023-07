Sopraelevata, il presidente degli architetti: “Non è un monumento, giusto tenerla solo a ponente”

Genova. “Si dibatte della Sopraelevata come se fosse un monumento, invece è un’infrastruttura. Rappresenta un’arteria di traffico. Un monumento era forse il ponte Morandi nella sua concezione, nella sua qualità architettonica, ma non la Sopraelevata”. È la posizione di Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli architetti di Genova, cui abbiamo chiesto un intervento nell’acceso dibattito sul futuro della strada Aldo Moro dopo che sarà completato il tunnel subportuale, opera da 900 milioni di euro prevista dall’accordo tra enti locali e Autostrade.

Come è scritto chiaramente nel progetto definitivo del tunnel, un tratto della Sopraelevata andrà demolito per fare spazio alle nuove rampe di collegamento con via Madre di Dio e il centro città. La discussione, quindi, verte sui due tronconi che rimarranno in piedi. “Penso che il moncone di ponente sia quello che può rimanere per mantenere l’esperienza cinetica di ingresso vertiginoso in città, un’esperienza unica per chi arriva dai Giovi. Fino alla stazione marittima si dovrebbe mantenere, anche per alleggerire il traffico”.

Ma non oltre: “Il tratto restante – prosegue il presidente dell’Ordine degli architetti – si dovrebbe abbattere per liberare la palazzata di Caricamento, valorizzare l’edificato e riqualificare finalmente gli spazi pubblici a terra. La Sopraelevata ricalca il confine tra area portuale e città, è stata disegnata non soltanto con le regole infrastrutturali ma anche quelle catastali. Sarebbe l’occasione per ricucire questi due mondi”.

E il moncone di levante, tra la Foce e il varco di Molo Giano? “L’auspicio è che venga tolto – continua Miselli – ma molto dipenderà da come verrà affrontato il tema del Waterfront e del rapporto tra città e riparazioni navali. Se ci fosse una sostanziale riqualificazione di quell’area l’ideale sarebbe eliminare la Sopraelevata e riqualificare così corso Saffi e villa Croce. Questa è la prima scelta, sarebbe un po’ come chiudere il cerchio. Se così non fosse, si dovrebbe pensare a un riuso in maniera tale da far vivere un’esperienza pubblica legata alla mobilità dolce e al verde, con una pista ciclopedonale o un sistema ibrido“.

C’è chi propone di completare il tunnel tra San Benigno e la Foce e poi aspettare qualche mese per valutare gli impatti sulla viabilità. E decidere magari di conservarla tutta, la Sopraelevata, anche se interferirà con le rampe tra il tunnel e il centro. “Lo capisco, però abbiamo gli strumenti trasportistici e politici di scenario per scegliere già adesso – riflette il presidente degli architetti -. E poi penso che il valore del tunnel sia anche nel cambiamento dell’entrata in città. Piazza Dante e il Centro dei Liguri diventeranno la vera porta di accesso del centro urbano”.

È molto diffusa però la corrente di pensiero secondo cui la Sopraelevata sarebbe un simbolo architettonico, un’icona da tutelare, non solo per la sua funzione ma anche per il suo significato estetico, a volte perfino sentimentale. “È un discorso che ha poco senso – contesta Miselli -. Genova è una città che si è sempre costruita su sé stessa trasformandosi: lì c’erano le terrazze di marmo, poi demolite, poi i cancelli, che sono stati tolti. Possiamo permetterci la ridondanza ma non l’accumulo. Dovremmo avere la capacità di vedere la trasformazione come qualcosa che garantisce cambiamenti positivi. È vero che anche nei film la Sopraelevata è un’elemento che ha qualificato e reso celebre la città, è vero che ha un valore testimoniale di un certo periodo storico e una certa tecnologa. Ma all’alba del 2030, in vista del 2050, non possiamo permetterci di mantenere questo elemento“.

D’altro canto proprio la monumentalizzazione della Sopraelevata potrebbe diventare un tema di discussione. “Dal punto di vista trasportistico le scelte vanno fatte a monte dai tecnici e tutti i ragionamenti vanno rapportati all’idea di mobilità futura, a quelli che saranno i flussi, al sistema di spazi urbani che avremo quando resteranno questi monconi. Poi sulla trasformazione dell’oggetto in monumento, con un ruolo di memoria storica, si può aprire un dibattito pubblico o un referendum, come quello proposto da Renzo Piano. Ma prima – conclude Miselli – servono scelte urbanistiche più ampie”.