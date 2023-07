Società liguri plurimedagliate a Rimini per “Ginnastica in Festa Summer Edition”

Genova. Dal 23 giugno al 2 luglio, le società liguri della Federazione Ginnastica d’Italia hanno partecipato a “Ginnastica in Festa Summer Edition 2023”. A Rimini ottimo bilancio in occasione delle Finali Nazionali Silver.

Le prime due medaglie sono arrivate domenica 25 giugno con i bronzi di Rebecca Popolo (Andrea Doria LD A3) e della squadra serie D LD Allieve dell’Unione Sportiva Sestri Ponente.

Le finali di specialità LD di lunedì 26 giugno si sono chiuse con ben sei medaglie: Rebecca Popolo (Andrea Doria) è terza alle Parallele in A3, Ariel Spitaleri (Andrea Doria) è seconda al Volteggio in A4, Greta Calzolani (Ogawa) è prima alle Parallele in A4, Gaia Domi (Unione Sportiva Sestri Ponente) è prima alla Trave in A4, Lidia Eviani (Unione Sportiva Sestri Ponente) è prima al Corpo Libero in A4 e Chiara Ghidini (San Michele) è seconda al Corpo Libero LE3 Junior3.

Martedì 27 giugno da registrare il successo di Giulia Valenza (Andrea Doria) nella categoria J1 e, mercoledì 28 giugno, il bronzo alla Trave J1 LE di Federica Rei (Pro Chiavari) e l’argento di Amanda Kthella (Unione Sportiva Sestri Ponente) 2a S1 LC.

Sabato 2 luglio affermazione per Elena Boccardo (Unione Sportiva Sestri Ponente) categoria J2 LE. Domenica 3 luglio un oro alla trave per Elena Boccardo (Unione Sportiva Sestri Ponente) categoria J2 LE, l’argento alla trave per Ada Fusani (Ginnastica Canaletto) categoria S2 LD e alle parallele per Elisa Moscatelli (Ogawa) categoria S1 LD.