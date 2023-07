Sinistra genovese in lutto, è morto Renato Penzo: lunedì i funerali a Cornigliano

Genova. Lutto nel mondo della politica genovese: è morto all’età di 87 anni Renato Penzo, per anni figura di spicco nel mondo della sinistra.

Nato a Cornigliano il 20 gennaio del 1936, è stato operaio all’Italsider impegnato nella Cgil, quindi nel Pci e in seguito nel Pds, nei Ds e infine nel Pd. Ha diretto la sezione del Pci Cabral, a cui era iscritto Guido Rossa, negli anni bui del terrorismo. È stato poi consigliere comunale e presidente della Cna genovese.

A ricordarlo è in queste ore la Fondazione Diesse, di cui era stato presidente dal 2008 al 2017, “impegnato e generoso fino a quando le forze fisiche glielo hanno consentito”.

Il funerale sarà celebrato lunedì 31 luglio alle ore 8.30 nella chiesa di San Giacomo di Cornigliano in via Nino Cervetto. Dopo la funzione religiosa, alle 9.15 ci sarà un saluto laico presso il Consorzio Nuova Cornigliano in via Cervetto 8.

La Fondazione Diesse dedicherà a Renato Penzo un altro momento di pubblico di ricordo e riflessione in autunno.