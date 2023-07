“C’è una fuga di gas”: allarme a Sestri ponente, ma è colpa dei lavaggi al porto petroli

Genova. Allarme a Sestri Ponente, giovedì mattina, per un forte odore del tutto simile a quello del gas percepito in diversi punti del quartiere, che ha fatto temere ai residenti ci fosse un guasto o una perdita.

In realtà si tratta di odori provenienti dal porto petroli, dove sono in corso operazioni di lavaggio e di cosiddetta “odorizzazione”. I miasmi arrivano dunque da lì, e spinti dal vento si sono sparsi un po’ in tutto il quartiere.

Decine le telefonate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare una potenziale “perdita di gas”, ma non vi è alcuna necessità di intervento da parte dei pompieri.