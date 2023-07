Sestri Levante, ripristinata la spiaggia per disabili a Riva Trigoso: è la sesta nella città dei due mari

Sestri Levante. Mediaterraneo Servizi in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione NoiHandiamo ha terminato i lavori per ripristinare la sesta spiaggia accessibile di Sestri Levante situata a Riva Trigoso.

Dichiara Maura Caleffi, assessora ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “Il mare è un bene che deve essere goduto da tutti. È nell’ottica di questo principio che la collaborazione tra Comune, Mediaterraneo e l’ Associazione NoiHandiamo ha impiegato tutte le energie per fare sì che il nostro mare possa accogliere tutte le persone che lo desiderano”.

Attualmente la città dei due Mari dispone quindi di sei spiagge inclusive che garantiscono l’accesso al mare anche a persone con difficoltà motorie, suddivise fra gli arenili della Baia del Silenzio, Baia delle Favole e golfo di Riva. Le sei spiagge si trovano nello specifico in Baia del Silenzio, località Sant’Anna (Chiosco delle ragazze), Nuova PM (Baia delle Favole), Sunsetbeach, Renà e Riva Trigoso (zona Ponente). Le spiagge offrono inoltre servizi dedicati quali ombrelloni, sedie, lettini specifici per il trasferimento della carrozzina e docce accessibili.

Dichiara Camilla Capozzi, direttore operativo di Mediaterraneo Servizi: Mediaterraneo continua il suo impegno nell’offrire un panorama di servizi il più possibile vario e inclusivo. Spesso il disabile è limitato nella possibilità di scelta per la propria vacanza trovandosi costretto a selezionare un limitato numero di località solo in base alle ridotte offerte del settore. A Sestri Levante grazie alla sinergia tra la partecipata, l’amministrazione e l’Associazione NoiHandiamo viene data a tutti la possibilità di scegliere e questo è un prezioso valore aggiunto del nostro territorio, -conclude- La sesta spiaggia è stata allestita grazie alla disponibilità del nostro personale che ha consentito in tempi brevissimi di realizzare un allestimento molto impegnativo.

Il personale dedicato alle spiagge accessibili di Sestri Levante e Lavagna, ha concluso con successo il corso di formazione dedicato all’assistenza all’ingresso in acqua di persone con ridotta mobilità che si inserisce nel progetto “Liguria Levante Tourism4all” sviluppato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Liguria del quale il Comune di Sestri Levante è capofila.

Commenta Marco Carbone, presidente dell’Associazione NoiHandiamo: “Insieme alla Consulta per l’handicap del Comune di Genova anche quest’anno abbiamo svolto un corso di otto ore per gli operatori che andranno a presidiare gli ingressi accessibili al mare sul nostro territorio. Questa è una figura fondamentale che può rendere sicuramente più gradevole la permanenza in spiaggia e l’accesso all’acqua alle persone con ridotta mobilità.

“Finalmente – conclude – anche il sesto ingresso al mare accessibile, presente nella zona di Riva ponente, ha preso il via e sarà aperto, a disposizione degli utenti dalle ore 9.00 alle ore 19.00, portando così avanti l’eccellenza che ha contraddistinto Sestri Levante negli ultimi anni in tutta la regione e non solo.