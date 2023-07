Sestri Levante, di notte in ciabatte sul sentiero: due ragazze recuperate dai vigili del fuoco

Sestri Levante. Due ragazze sono state recuperate dai vigili del fuoco alle prime luci dell’alba dopo che non riuscivano più a proseguire sul sentiero tra Punta Manara e Ciappa du Lù.

Le giovani, partite ieri sera da Milano per effettuare l’escursione in Liguria, si erano avventurate sul sentiero in piena notte e in ciabatte, senza la necessaria attrezzatura.

A un certo punto, a causa del buio, hanno perso la traccia principale del sentiero e sono finite in un punto dal terreno particolarmente friabile, a picco sulla scogliera, senza più riuscire a camminare. Così, poco dopo le 3.00, hanno deciso di chiamare i soccorsi.

I vigili del fuoco sono partiti con due squadre da Genova e Sestri Levante. Una volta localizzate con un’app di messaggistica, le hanno raggiunte a piedi, riportandole indietro sul sentiero principale con manovre alpinistiche. A parte l’agitazione, erano entrambe in buone condizioni di salute. L’intervento si è concluso intorno alle 6 del mattino.