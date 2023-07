Serie D, conferma di livello al Ligorna: Di Masi ancora in biancazzurro

Genova. Dopo le conferme di Botta, Scannapieco, Atzori e Bacigalupo, il Ligorna comunica il rinnovo di uno dei top player della passata stagione: quello del jolly Manlio Di Masi.

Classe 2000 e nativo di Salerno, Di Masi ha completato il suo percorso giovanile tra ChievoVerona, Spezia e Foggia, vestendo poi la maglia dei pugliesi tra Serie D e Serie C. Poi, nel 2021, la chiamata del Novara di Mister Marchionni con cui conquista la Serie C al termine di un campionato con un ruolo da protagonista: 35 presenze e 5 goal per lui nel Girone A, con anche due presenze in Coppa Italia e tre presenze nella Poule Scudetto di Serie D. Nel 2022 la firma con il Ligorna, divenendo uno dei protagonisti della cavalcata in Serie D fino ai Playoff, facendo registrare 36 presenze stagionali e 3 reti.

Queste le parole di Manlio Di Masi: “Il progetto del Ligorna è ambizioso, voglio ringraziare sia il presidente sia il direttore per l’interesse che hanno avuto nei miei confronti, volendomi in biancazzurro anche durante questa stagione. Sicuramente quest’anno punteremo a fare meglio dell’anno scorso. Mi sono sentito con mister Lunardon, che conosco da un paio d’anni, sono sicuro che ci divertiremo. Personalmente cercherò di fare meglio dell’anno scorso, magari segnando di più in una posizione più avanzata”.