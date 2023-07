Serie D, ancora Ligorna per Luca Dellepiane: firmato il rinnovo

Genova .Un altro rinnovo in casa Ligorna dopo quelli di Botta, Scannapieco, Atzori, Bacigalupo e Di Masi: rimarrà in biancazzurro anche Luca Dellepiane.

Terzino classe ’02, Dellepiane è cresciuto nel Settore Giovanile del Grifone raggiungendo anche la fascia da capitano della Primavera. Prima dell’approdo al Ligorna aveva totalizzato 41 presenze in rossobolù nel Campionato Primavera, mentre in biancazzurro ha conquistato un ruolo sempre più centrale durante la scorsa stagione totalizzando 41 “gettoni” tra Serie D, Coppa Italia e playoff.

Queste le parole di Luca Dellepiane: “Sono molto contento di poter far parte di questa società anche quest’anno. L’obiettivo sarà quello di fare meglio dello scorso anno e ci impegneremo al massimo per raggiungerlo. Ringrazio il direttore e il presidente per la fiducia. Non vedo l’ora di ripartire perché sono sicuro che riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni”.