Serie B. Sampdoria, la missione risalita parte da Terni: ecco il calendario

Si è svolta a Como la cerimonia di presentazione del calendario ufficiale del campionato di Serie B 2023/2024. Categoria a cui farà parte la Sampdoria, desiderosa di gettare le basi per un futuro molto più stabile dopo il cambio societario. La scelta di Andrea Pirlo in panchina, appunto, rappresenta proprio una precisa volontà di progettazione, per certi versi coraggiosa, da parte di Andrea Radrizzani e il suo staff dirigenziale.

I blucerchiati alla prima giornata di campionato incontreranno la Ternana di Aurelio Andreazzoli allo stadio Liberati di Terni. Nota curiosa è proprio la presenza dell’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero all’interno della società umbra.

IL CALENDARIO COMPLETO

Con l’esclusione della Reggina, viene inserita la lettera X che simboleggia la squadra che verrà ripescata nel campionato cadetto.

Seconda giornata: Sampdoria vs Pisa

Terza giornata: Sampdoria vs Venezia

Quarta giornata: Cremonese vs Sampdoria

Quinta giornata: Sampdoria Cittadella

Sesta giornata: Parma vs Sampdoria

Settima giornata: Como vs Sampdoria

Ottava giornata: Sampdoria vs Catanzaro

Nona giornata: Ascoli vs Sampdoria

Decima giornata: Sampdoria vs Cosenza

Undicesima giornata: Sudtirol Sampdoria

Dodicesima giornata: Sampdoria vs Palermo

Tredicesima giornata: Modena vs Sampdoria

Quattordicesima giornata: Sampdoria vs Spezia

Quindicesima giornata: X vs Sampdoria

Sedicesima giornata: Sampdoria vs Lecco

Diciassettesima giornata: Reggiana vs Sampdoria

Diciottesima giornata: Sampdoria vs Feralpisalò

Diciannovesima giornata: Sampdoria vs Bari

Ventesima giornata: Venezia vs Sampdoria

Ventunesima giornata: Sampdoria vs Parma

Ventiduesima giornata: Cittadella vs Sampdoria

Ventitreesima giornata: Sampdoria vs Modena

Ventiquattresima giornata: Pisa vs Sampdoria

Venticinquesima giornata: Sampdoria vs X

Ventiseiesima giornata: Cosenza vs Sampdoria

Ventisettesima giornata: Sampdoria vs Cremonese

Ventottesima giornata: Feralpisalò vs Sampdoria

Ventinovesima giornata: Sampdoria vs Ascolti

Trentesima giornata: Bari vs Sampdoria

Trentunesima giornata: Sampdoria vs Ternana

Trentaduesima giornata: Palermo vs Sampdoria

Trentatreesima giornata: Sampdoria vs Sudtirol

Trentaquattresima giornata: Spezia vs Sampdoria

Trentacinquesima giornata: Sampdoria vs Como

Trentaseiesima giornata: Lecco vs Sampdoria

Trentasettesima giornata: Sampdoria vs Reggiana

Trentottesima giornata: Catanzaro vs Sampdoria