Genova. Si sono aggravate nella notte le condizioni della donna di 55 anni, Eleonora M., rimasta ferita domenica sera nell’incidente sull’Aurelia a Santo Stefano al Mare, nello scontro tra un’auto e una moto costato la vita a Domenico Martini, 75 anni originario di Sanremo, conducente della Fiat Panda coinvolta nell’incidente.

La donna, che viaggiava come passeggera della moto guidata da Roberto M. (39 anni), inizialmente sembrava meno grave del motociclista, incosciente all’arrivo dei soccorsi. Ma all’ospedale di Sanremo, dove era stata accompagnata in codice giallo, il personale sanitario si è accorto della gravità delle lesioni riportate e ha allertato l’elisoccorso Grifo, che ha accompagnato la paziente all’ospedale San Martino di Genova.

Restano gravi le condizioni del 39enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ricoverato in prognosi riservata, in coma farmacologico lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione. Nello scontro ha riportato un politrauma. A ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri della compagnia di Sanremo.