Scolmatore del Bisagno, Villa: “Serve un percorso di dialogo con cittadini e Municipio”

Genova. Con l’interrogazione urgente presentata dal consigliere del Partito Democratico Claudio Villa martedì scorso, sono state portate in aula le preoccupazioni dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe al cantiere per la nuova galleria dello scolmatore del torrente Bisagno.

“Benché l’inizio dei lavori sia una buona notizia, le azioni di brillamento necessarie alla realizzazione della galleria rischiano di compromettere la qualità della vita dei residenti della zona e creare probabili danni agli edifici circostanti. “Siamo soddisfatti per l’inizio dei lavori di un’opera fondamentale per Genova – dichiara il Consigliere Villa – ma è fondamentale che questi vengano svolti nel rispetto dei residenti della zona e delle loro abitazioni. Con la mia interrogazione ho voluto ribadire l’importanza di avviare, e mantenere durante tutto l’iter dei lavori, un percorso di dialogo con i cittadini ed il Municipio, in modo da garantire un confronto con il territorio e una corretta informazione rispetto a quanto verrà fatto”.

“In questo senso, va anche la richiesta accolta dalla giunta, di convocazione urgente di una commissione consiliare ad hoc, anche alla presenza dei rappresentanti del Municipio Media Val Bisagno, per dare voce a tutti i soggetti e cittadini interessati e per permettere loro di intervenire nella discussione portando le proprie istanze”, conclude Villa.