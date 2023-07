Scolmatore del Bisagno, Giampedrone: “Completato ad aprile 2025”. A gennaio parte il maxi scavo

Genova. I lavori dello scolmatore del Bisagno saranno completati nell’aprile del 2025, nonostante i ritardi accumulati nei tre anni trascorsi dall’apertura del cantiere, e lo scavo meccanizzato inizierà a gennaio 2024. È quanto ha spiegato oggi in consiglio regionale l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in risposta a un’interrogazione presentata dal capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

La schiarita era arrivata negli scorsi giorni con la sospensione dell’interdittiva antimafia al consorzio ReseArch, che si era aggiudicato il maxi appalto da 204 milioni nell’aprile del 2020. Dopo i primi intoppi di natura tecnica sono iniziati i guai giudiziari col provvedimento emesso nel 2022 dalla Prefettura di Salerno. I lavori erano ripresi formalmente dopo un mese, ma in attesa di una pronuncia definitiva l’avanzamento è stato irrisorio, avendo raggiunto oggi appena il 10%. La decisione del Tar di Salerno chiarisce una volta per tutte che l’azienda potrà andare avanti fino al termine dei lavori.

“La continuità delle lavorazioni non è mai venuta meno – precisa Giampedrone -. Il termine contrattuale è il 20 aprile 2025. Non sono state applicate penali perché la progettazione esecutiva non prevede scadenze temporali intermedie, l’unica penalità applicabile sarebbe la risoluzione contrattuale in danno con tutto ciò che comporterebbe”.

Per recuperare il tempo perso si punta tutto sulla super-talpa meccanica (Tbm) in arrivo dalla Cina, un macchinario che permetterà di posare i grandi conci di calcestruzzo durante l’operazione di scavo. La scorsa settimana nei pressi nell’ex canile di Ca’ de Pitta è stata esplosa la prima mina per il camerone sotterraneo, lungo 100 metri, che servirà per assemblare la talpa.

Secondo il cronoprogramma fornito dal consorzio ReseArch, riportato dall’assessore Giampedrone in aula, il camerone di lancio per la Tbm sarà completato il 12 ottobre 2023, entro il 7 gennaio 2024 verrà montata la talpa e dall’8 gennaio 2024 partirà lo scavo vero e proprio, che andrà avanti fino a novembre dello stesso anno. Il completamento dell’opera di raccordo con lo sbocco a mare è previsto entro il 3 aprile 2024, mentre le opere in alveo saranno ultimate a gennaio 2025. Nei primi mesi del 2025 sono previsti anche il ripascimento delle spiagge coi materiali di risulta e gli ultimi lavori di finitura.

“La conclusione del lungo iter giudiziario ha sbloccato la produttività di quel cantiere – ha commentato ancora Giampedrone -. Per quanto riguarda la tensioni tra lavoratori e appaltatori, abbiamo richiamato più volte il rispetto del contratto collettivo nazionale e delle condizioni di sicurezza, anche nelle more di queste difficoltà. Il commissario ha chiesto alla scuola edile di avviare un protocollo di coordinamento per il monitoraggio e il controllo delle attività di cantiere oltre a quello degli organi preposti”.

“Chiederò al commissario straordinario di produrre una relazione trimestrale – ha replicato Garibaldi -. Mi stupisce la mancanza di penali rispetto alle fasi transitorie, su quest’opera si gioca la credibilità del Paese. ReseArch ha problemi strutturali ben noti”.