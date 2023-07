Scolmatore del Bisagno, continuano le volate. Richiesta commissione per i monitoraggi sugli edifici

Genova. Continuano i lavori per la realizzazione dello Scolmatore del Bisagno il cui cantiere da inizio luglio vede ogni giorno l’esplosione di una volata per proseguire nello scavo del camerone dentro il quale sarà assemblata la super talpa che eseguirà lo scavo della galleria principale dell’opera.

L’argomento è stato portato in Consiglio comunale dal consigliere del Partito Democratico Claudio Villa, che ha chiesto con urgenza una commissione ad hoc sul tema per capire come gestire la comunicazione di questi lavori alla popolazione e come monitorare la situazione riguarda eventuali danni ai palazzi della zona.

“Alcuni cittadini hanno segnalato qualche criticità che sarebbe meglio approfondire il prima possibile – ha ricordato Villa in Sala Rossa – senza dimenticare che tutta la collina di Montesignano da sempre è interessata a movimenti e dissesto”.

“Ad oggi le volate sono una al giorno nella fascia oraria 10-12 oppure in quella 18-20 – ha spiegato l’assessore Matteo Campora – quando i lavori saranno a regime le volate saranno due nelle fasce orarie 6-8 e 20-22, dal lunedì al venerdì. La ditta che si occupa dello scavo è già in contatto con tutti i proprietari degli immobili interessati per i monitoraggi del caso previsti dalla norma relativa all’uso di esplosivi”.

Lo stesso Campora si è detto disponibile per una commissone sul tema “Da fare però entro la pausa estiva – ha chiesto Villa – perchè la questione è urgente e bisogna agire prima che subentrino eventuali criticità”