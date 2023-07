Sciopero dei treni, galleria chiusa e maltempo: giovedì nero per la viabilità

Genova. Giovedì complesso per la viabilità in Liguria, tra sciopero dei treni, maltempo e code in autostrada principalmente a causa della chiusura della galleria Monte Giugno, sulla A12.

Dal punto di vista del traffico autostradale, alle 8.30 proprio sulla A12 si registravano 3 chilometri di coda tra Recco e Nervi in direzione Genova, e 2 chilometri in direzione Livorno. La galleria è chiusa da domenica pomeriggio per l’incendio di un pullman turistico e sotto sequestro da parte della Procura di Genova, che indaga per incendio colposo, da martedì. Proprio giovedì pomeriggio dovrebbe arrivare il verdetto sulla riapertura.

Code anche sulla A7 Serravalle – Genova tra Bolzaneto e Busalla (un chilometro) in direzione Milano e all’allacciamento con la A12 e con la A10 in direzione Genova. Sulla A10 Genova Savona, code tra Pra’ e Aeroporto in direzione Genova.

Sciopero dei treni in Liguria, la situazione

Sul fronte treni, in Liguria lo sciopero riguarda Trenitalia e interessa alta velocità, convogli a lunga percorrenza e regionali. Per i treni a lunga percorrenza, in particolare, sono previste cancellazioni e variazioni, mentre i regionali sono garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (a questo link la lista di quelli garantiti in Liguria).

La protesta finirà comunque in anticipo: il traffico ferroviario avrebbe dovuto fermarsi per 23 ore a partire dalle 3 di giovedì e sino alle 2 di venerdì 14 luglio, ma la protesta terminerà alle 15, come disposto da un provvedimento di riduzione firmato dal vicepremier Matteo Salvini.