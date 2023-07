Genova. Non è bastato lo sciopero dei treni di giovedì, oggi – sabato 15 luglio – potrebbero verificarsi non pochi disagi per chi si sposterà in aereo in Italia. I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei lavoratori dalle 10 alle 18 per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da sei anni.

Per quanto riguarda l’Aeroporto di Genova, sul sito ufficiale non vengono inseriti i voli cancellati ma solo quelli operati, con quindi ritardi e stato di partenza o arrivo, tuttavia nell’elenco di Ita Airways (ex Alitalia) si trovano le partenze annullate per via dello sciopero.

Cancellati i seguenti voli ITA tra Genova e Roma Fiumicino: AZ1383, AZ1384, AZ1386, AZ1391, AZ 1392, AZ1395.

Nei giorni scorsi, va detto, Ita ha riprogrammato gran parte dei viaggi sui voli cancellati per lo sciopero su altri velivoli e il 40% dei passeggeri coinvolti dalle proteste riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

Inoltre che chi ha acquistato un biglietto per viaggiare il 15 luglio potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro il 22 luglio.

Attenzione anche per lo sciopero, sempre oggi, dalle 10 alle 18, dei piloti e assistenti di volo della compagnia low cost spagnola Vueling aderenti alla Filt Cgil. Ma al momento il volo per Barcellona in partenza oggi alle 15.20 da Genova è confermato.

A livello nazionale sono a rischio circa 1000 voli, un problema non da poco in un periodo di spostamenti turistici intensi dove a un volo interno possono corrispondere anche diverse coincidenze su scala internazionale.

L’Enac ha pubblicato una lista di voli garantiti anche nelle giornate di sciopero.