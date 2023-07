Schianto nella notte tra moto e auto, 60enne ricoverato in gravi condizioni

Sestri Levante. Un uomo di circa 60 anni è stato ricoverato all’ospedale in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte, poco prima dell’una, che ha visto coinvolte la moto su cui viaggiava e un’auto.

L’incidente è avvenuto a Riva Trigoso, in via Sara, ma la dinamica è ancora in accertamento: l’uomo è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti dopo pochi minuti insieme ai volontari della locale Croce Rossa e poi trasportato presso il pronto soccorso di Lavagna.

Fin da subito le condizioni dell’uomo sono risultate gravi con alcune fratture in più parti del corpo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Sestri Levante che hanno fatto i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Negli stessi minuti un incidente simile si è verificato a Rapallo, in via Giustiniani: anche in questo frangente un’auto ed una moto si sono scontrate. Sono intervenuti il 118 con l’automedica Tango 2 e la Croce Bianca. Ad avere la peggio è stato il centauro, 30 anni, prima giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. La polizia di Stato sul posto per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità.