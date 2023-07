Scherma, Campomenosi (Lega): “Italia protagonista verso gli Europei di Genova 2025”

Genova. “Oggi mi sono recato a Milano ai mondiali di scherma: una disciplina stupenda che regala al nostro Paese grandi soddisfazioni grazie all’impegno e alla tenacia delle nostre donne e dei nostri uomini che anche in questo mondiale stanno ottenendo ottimi risultati”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, in visita ai mondiali di scherma di Milano, all’interno dei quali si trova lo stand di Genova, in vista degli Europei 2025 che saranno ospitati in città.

Nel corso dell’evento, ho avuto modo di visitare lo stand della città di Genova che ospiterà i Campionati Europei 2025, che saranno una sfida importante dalla quale – sono sicuro – il prestigio e il ‘saper fare’ della nostra Regione ne usciranno rafforzati e riconosciuti. Dopo il successo di The Ocean Race, Genova dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia e di meritare il suo ruolo tra le grandi capitali dello sport e dello spettacolo, ospitando attività sportive di altissimo livello con visibilità internazionale.

I mondiali di Milano sono anche un’occasione per valorizzare il grande lavoro che Federscherma fa quotidianamente, sia a livello ligure che a livello nazionale e europeo, qui rappresentati da Giorgio Scarso, presidente della Confederazione Europea (EFC), Paolo Azzi, presidente Federazione italiana scherma, e Giovanni Falcini, presidente Federscherma Liguria”.