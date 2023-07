Santa Margherita, tutti gli eventi di agosto: arrivano anche Joe Bastianich e Beppe Gambetta

Santa Margherita Ligure. Tanta musica – davvero per tutti i gusti – ma anche teatro, incontri culturali e di studi, show comici e la conferma dei tradizionali festival, a Santa Margherita Ligure nel mese di agosto, in cui, su tutti, spiccano i nomi di Joe Bastianich, Beppe Gambetta, Monica Guerritore, Isabella Ferrari, Pino Petruzzelli e i Festival di Bioetica e della Politica.

Il primo appuntamento è fissato proprio per martedì 1, in piazza Caprera alle 21:15, con Stand Up Comedy e la comicità di Debora Villa. Per gli amanti del ballo e della danza, giovedì 3, dalle 20, all’anfiteatro Bindi, ecco “Gren Dance”, tra esibizioni sul palco e consegna di premi e borse di studio, prevista la presenza del ballerino Kledi.

Per la musica, da non perdere la 9^ edizione del Beppe Gambetta Guitar Summit, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6, con Beppe Gambetta accompagnato da artisti del calibro di James Keelaghan, Felix Meyer, Erik Manouz. Venerdì 4 e sabato 5 appuntamento alle 21:00 all’anfiteatro Bindi, rispettivamente con l’International Songwriters Summit e “Fabrizio nel mondo”, nel ricordo di Fabrizio De André. Domenica 6, alle 6:00, sul Molo Malocello, tradizionale concerto all’alba.

Il gran finale di agosto, giovedì 31, sarà invece segnato dal concerto di Joe Bastianich & La Terza Classe, all’anfiteatro Bindi alle 21:15.

Nel mese più caldo dell’estate non mancheranno due tributi a Ennio Morricone, lunedì 7, con la filarmonica cittadina e domenica 20 in piazza del Sole con l’Ensemble Symphony Orchestra (unico evento a pagamento di tutto il cartellone estivo). Note più “popolari”, sempre all’anfiteatro Bindi, nelle serate (anche a sfondo gastronomico) di mercoledì 2 e venerdì 18, quando si potrà ballare sulla musica suonata, rispettivamente, da Marianna Lanteri e dalla sua orchestra, e dalle “Fisarmoniche sull’Onda”. La vigilia di Ferragosto i Giardini a Mare si trasformeranno in una discoteca a cielo aperto grazie allo spettacolo Sonik in Santa Margherita Ligure.

Ancora due appuntamenti nell’ambito dell'”Ecofestival”, donne e cambiamento. Sempre in piazza Caprera, alle 21:15, mercoledì 16 Monica Guerritore e il suo nuovo spettacolo, dal titolo “Anna, la nascita di un film”; mercoledì 30 Isabella Ferrari e “Le eroine di Ovidio”. Nelle stesse giornate, alle 18:00, al Parco del Flauto Magico di corso Rainusso, incontri su ecosostenibilità e ruolo delle donne.

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23, alle 21:00 a Villa Durazzo, 23^ edizione di Tigullio a Teatro, per la direzione artistica di Pino Petruzzelli, che quest’anno tratterà il tema “Alberi”.

Giovedì 24 e venerdì 25 la 7^ edizione del Bioetica Festival tra Villa Durazzo, al pomeriggio, e piazza Caprera, alla sera; sabato 26 e domenica 27 il Festival della Politica (6^ edizione) in piazza Caprera alle 21:00 con consegna del Premio Ansaldo e del Premio Berlin per la saggistica politica.

Per la categoria “sagra”, in banchina Sant’Erasmo, sabato 12, dalle 18:00, l’associazione “Scoglio di S. Erasmo di Corte” sarà pronta a servire gratuitamente a turisti e residenti i pesci, fritti, pescati dalla flotta di pescherecci cittadina, la più numerosa della Liguria.

Per i dettagli di tutti gli eventi è disponibile il canale Telegram del Comune di Santa Margherita Ligure e si può anche consultare il sito livesanta.it, alla sezione What’s up “Eventi in corso a Santa Margherita Ligure”.