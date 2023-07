Sanità e liste d’attesa, l’indagine di Cittadinanzattiva: a Genova 270 giorni per una visita

Genova. Per una visita cardiologica con priorità D, nell’Asl 1 imperiese, si registrano tempi di attesa pari a 159 giorni. Per una mammografia con priorità P, nell’Asl 5 spezzina, si arriva addirittura ad attendere 253 giorni. Nell’Asl 3 genovese un’ecografia addominale completa con priorità D raggiunge addirittura i 270 giorni, circa cinque volte superiori a quelli previsti dalla legge. È la fotografia scattata da Cittadinanzattiva in un’indagine focalizzata sulle visite specialistiche in quattro regioni d’Italia – Lazio, Emilia Romagna, Liguria e Puglia – scelte in base alla disponibilità e reperibilità dei dati presenti sulle loro piattaforme web.

In particolare, nell’area metropolitana genovese si registrano criticità per l’elettromiografia semplice (tempi registrati di 290 giorni per visita con categoria B e D), la risonanza magnetica encefalo s+mdc (tempi registrati di 221 giorni per visita con categoria D), e la visita medicina fisica e riabilitativa (tempi registrati di 209 giorni per visita con categoria D).

Nell’Imperiese si registrano criticità per l’ecocolordoppler (tempi registrati di 318 giorni per visita con categoria D), la colonscopia (tempi registrati di 301 giorni per visita con categoria D), oltre che per la visita chirurgica vascolare (tempi registrati di 234 giorni per visita con categoria D). Nello Spezzino tempi lunghissimi per la colonscopia (242 giorni per visita con categoria B, 350 giorni per la categoria D e 546 per la categoria P), per l’ecocolordoppler arterioso arti inferiori (tempi registrati di 275 giorni per visita con categoria D e di 470 per la categoria P), per la rettosigmoidoscopia con endoscopio flessibile (tempi registrati di 242 giorni per visita con categoria B, 350 per la categoria D e 546 per la categoria P), per le diverse risonanze magnetiche di addome e colonna (tempi registrati di 126 giorni per visita con categoria B e di 179 per la categoria D), oltre che per la visita chirurgica vascolare (tempi registrati di 162 giorni per visita con categoria B e 190 per la categoria D).

La maglia nera spetta però alla Puglia con picchi negativi anche pari allo 0% per quanto riguarda la percentuale di rispetto dei tempi sia per una visita pneumologica che per una oncologia nell’Asl di Lecce con priorità D (entro 30-60 giorni).

“Le agende sono in continuo aggiornamento, per cui, specie per le visite differibili e programmabili, la possibilità di prenotare una prestazione può nel giro di qualche giorno cambiare e l’attesa ridursi sensibilmente – precisa Alisa in una nota -. Tra i casi presi in esame dal report, si può citare il caso della visita cardiologica (priorità D, 30 giorni) che in Asl 1 viene indicata disponibile a 159 giorni, ma nell’ultimo report del 25 luglio, il tempo d’attesa scende addirittura a soli 2 giorni”.

“Altro elemento da considerare – prosegue Alisa – è quello della possibilità di ottenere la prestazione in un territorio diverso da quello della propria Asl, riducendo il tempo d’attesa: nel report viene citata una attesa superiore a quanto previsto per la mammografia con priorità P, ma la stessa prestazione è prenotabile in Asl 4 entro i termini previsti. Discorso analogo può essere effettuato per l’ecografia addominale con priorità D (che a Genova supera i tempi d’attesa, ma nelle Asl 2 2 e 4 rientra abbondantemente nei limiti previsti). I cittadini in questi casi possono quindi ridurre l’attesa, prenotando la prestazione nel territorio confinante. Utilizzando il portale Prenoto Salute, queste possibilità sono chiaramente individuabili. Va inoltre considerato che ogni Asl ha a disposizione un servizio dedicato di recupero prestazioni, attraverso il quale (con una mail o il numero verde presenti sul sito dell’azienda sanitaria) è possibile richiedere la presa in carico diretta, nel caso in cui i tempi d’attesa non rientrino nei limiti previsti”.