Sanità, dubbi sulla nomina di Sarchi alla direzione di Alisa: Pastorino chiede il curriculum

Genova. La nomina di Pierangelo Sarchi a direttore sanitario di Alisa, deliberata la settimana scorsa, finisce nel mirino dell’opposizione in Regione. Il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa, vicepresidente della commissione Sanità, ha scritto una lettera al direttore generale Filippo Ansaldi per chiedere “il curriculum vitae sulla base del quale è avvenuta la designazione, al fine di verificare l’esatta corrispondenza ai criteri previsti dalla normativa vigente”.

Il dubbio avanzato da Pastorino è che Sarchi, pur vantando esperienze ad alti livelli nella sanità lombarda – tra cui l’attivazione del padiglione Dea all’ospedale di Pavia – potrebbe non rispettare uno dei requisiti previsti dalla normativa, cioè almeno cinque anni trascorsi alla direzione di una struttura complessa.

D’altra parte il nome di Sarchi è presente nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario approvato dalla giunta regionale lo scorso giugno sulla base dei criteri previsti per legge, pur con l’obbligo per i direttori generali di verificare la sussistenza dei requisiti al momento della nomina. E infatti dagli uffici regionali non trapelano al momento particolari preoccupazioni.

“La nomina del dottor Pierangelo Sarchi, quale direttore sanitario di Alisa con decorrenza 6 luglio 2023, è stata disposta ai sensi di legge attingendo dall’elenco degli idonei a tale incarico approvato con Decreto regionale 4116/2023 – precisa Alisa in una nota -. Riguardo alle perplessità avanzate sempre dalla stessa opposizione, circa la necessità del direttore sanitario di possedere tra i requisiti anche cinque anni di esperienza nella direzione di un’unità complessa, il dipartimento Salute e servizi sociali di Regione Liguria precisa che la normativa prevede, tra i requisiti, l’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, senza specificare la necessità che si tratti di direzione di struttura complessa“,

Sarchi è stato dirigente medico di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica all’Asl della provincia di Varese. Nel 2006 è approdato come dirigente medico al presidio ospedaliero di Rho e Passirana. L’attività di direzione medica è proseguita a Vizzolo Predabissi. Nel 2013 è stato chiamato dalla direzione generale dell’Irccs San Matteo di Pavia dove è stato protagonista dell’attivazione del padiglione Dea. Ha proseguito l’attività di direzione medica a Melegnano con la responsabilità dell’unità operativa Igiene ed edilizia Sanitaria. Dal 2016 è professore a contratto in igiene generale ed applicata nel corso di laurea in infermieristica della Statale di Milano. Dal 2019 è direttore medico del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi e Cassano d’Adda dell’Ast Melegnano e della Martesana.

A fare scattare il valzer delle nomine era stata la scomparsa improvvisa di Salvatore Giuffrida, direttore generale del San Martino di Genova. Al suo posto Toti aveva nominato Marco Damonte Prioli, allora direttore generale della Asl 2. Per sostituirlo era stato chiamato come commissario straordinario Michele Orlando, a sua volta direttore generale di Alisa, che lo ha sostituito temporaneamente con Giovanni Battista Andreoli.