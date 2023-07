Sanità, costretti a prenotare dai privati? Linea Condivisa lancia uno sportello per dare assistenza legale

Genova. Uno sportello gratuito per assistere i cittadini che non riescono a prenotare le prestazioni sanitarie nei tempi previsti a causa delle liste d’attesa infinite, facendo leva sulla legge che obbliga le Asl a rimborsare le spese sostenute per visite ed esami presso aziende private. Ma anche per aiutare i genitori dei bambini disabili che si vedono negato il diritto a ricevere terapie riabilitative in maniera tempestiva. È l’iniziativa annunciata oggi da Linea Condivisa e pronta a partire a settembre, preceduta da un’assemblea pubblica che verrà convocata alla sala Cap di San Benigno.

Lo sportello avrà una sede fisica a Bolzaneto e sarà aperto almeno una volta alla settimana, con la possibilità di estenderlo in altre zone a seconda degli accessi. “Passiamo dalle parole ai fatti – spiega Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale e vicepresidente della commissione Sanità -. Non sappiamo più come denunciare questa situazione a livello politico. Abbiamo fatto un grande sforzo, ma serve di più: siamo pronti ad affrontare la questione a livello legale. La politica sarà costretta a dare risposte se vorrà evitare esborsi pesantissimi per la sanità regionale”.

La mancata presa in carico da parte delle strutture sanitarie pubbliche obbliga infatti le Asl a rimborsare le prestazioni fatte. La legge infatti dice che, qualora le prestazioni prescritte non siano effettuate entro i tempi previsti, l‘utente può effettuare quelle prestazione presso operatori privati per poi chiedere il corrispettivo rimborso. Esiste una normativa che prevede dei tempi massimi per la prestazione sanitaria: per quanto riguarda gli esami al massimo si può attendere 60 giorni. A regolare la materia è il decreto legislativo 124/1998 che all‘articolo 3, comma 13, prevede che “qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti“.

A dare supporto legale sarà l’avvocata Rita Lasagna, esperta di diritto previdenziale privato e pubblico: “Non è necessario un professionista, ogni cittadino può avvalersi di questo diritto in autonomia. Ma siccome non tutti sono in grado di presentare un’istanza via Pec, l’idea è quella di aprire uno sportello per sostenere le persone che hanno bisogno. È chiaro che la Asl, quando riceverà centinaia di istanze, andrà in tilt“. L’obiettivo, insomma, è fare pressing prima di partire con un vero e proprio contenzioso: “Quando ho annunciato una diffida per un esame che dovevo prenotare e che non era disponibile, dopo due giorni mi hanno richiamato e il posto è uscito. E questo mi ha fatto indignare”, racconta ancora Lasagna.

Il secondo fronte sarà quello delle terapie per i bambini disabili, con centinaia di famiglie liguri in attesa costrette ad affrontare costi altissimi presso i privati. È di pochi giorni fa la decisione del tribunale di Genova per un bambino autistico genovese che dovrà essere preso in carico dalla Asl. Ad avviare la battaglia legale è stato il papà Matteo Sormirio, assistito proprio da Rita Lasagna: “Questa esperienza – commenta – mi ha insegnato che non bisogna rassegnarsi alla mentalità sempre più dilagante del tanto ormai è così, e che occorre sempre lottare per i propri diritti. Mi rivolgo a tutti i genitori come me: c’è una possibilità, una speranza, non arrendiamoci”. La famiglia, monoreddito, era arrivata a sborsare fino a 700 euro al mese per le terapie che dovrebbero essere garantite per legge dalla sanità pubblica.

“Si tratta di vere e proprie questioni di malasanità – conclude Gianni Pastorino -. Problematiche che, oltre a denunciare, vogliamo affrontare e dare delle risposte. Ci stiamo lavorando da mesi e anni e su questo tema vogliamo continuare a sollevare una questione politica ma anche giuridica e fattiva. Per questo, a settembre organizzeremo un‘assemblea pubblica al Cap per dar vita in maniera giuridica, sociale e politica a una vera e propria azione verso le mancate prese in carico di prestazioni sanitarie. Come Linea Condivisa vogliamo fornire a tutta la popolazione gli strumenti per affrontare nelle sedi legali questa vicenda, il servizio sanitario deve sostenere le spese per la mancata presa in carico dei minori disabili ma anche per i gravi ritardi per l‘erogazione di prestazioni diagnostiche”.