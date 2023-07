Sanità, Candia (Lista Sansa): “Il payback per le spese sanitarie mette a rischio i servizi ai cittadini”

Genova. “La legge nazionale che prevede l’introduzione del meccanismo del payback, ovvero la copertura del 50% delle spese sanitarie in eccesso da parte delle imprese fornitrici di dispositivi medici, nei casi di sforamento delle Regioni, è una norma controversa che rischia di mettere in ginocchio le aziende e di penalizzare i servizi per i cittadini. Per questo motivo ho chiesto alla Regione di farsi parte attiva a livello nazionale almeno per posticipare l’entrata in vigore del payback in attesa del pronunciamento del ricorso nazionale presentato al Tar del Lazio”. Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che sul tema ha presentato un’interrogazione durante la seduta odierna di Consiglio regionale.

La norma introdotta con il decreto legge 115 del 9 agosto 2022, è già stata dichiarata illegittima, incostituzionale e pregiudizievole da Fifo Confcommercio e da Confcommercio, come precisato nei ricorsi al Tar e nell’esposto alla Commissione europea dove si denunciano le violazioni. In attesa di un pronunciamento definitivo a livello nazionale e locale la Provincia autonoma di Trento ha deciso di sospendere fino ad aprile 2024 l’esecutività dei rimborsi chiesti alle aziende che forniscono i dispositivi medici al servizio pubblico provinciale.

“Accolgo favorevolmente l’impegno annunciato dall’assessore Gratarola ad attivarsi a livello nazionale per rivedere questa norma – sottolinea Candia -. Ricordo che la Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri ha stimato che nel quinquennio 2015-2020 le aziende dovrebbero restituire in media somme pari a metà del loro fatturato, per un totale di circa 3,6 miliardi di euro, a fronte di una copertura da parte del fondo nazionale messo a disposizione di poco più di 1 miliardo di euro”.

“A livello politico questa è una battaglia che stiamo portando avanti in varie Regioni come ‘rossoverdi’, a partire dal Friuli Venezia Giulia con la consigliera dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino – conclude Selena Candia -. In ballo c’è il futuro di diverse aziende, dei loro lavoratori e di tutti i cittadini che potrebbero vedersi penalizzati dal punto di vista dei servizi sanitari se, a causa di questa norma, molte aziende preferissero operare esclusivamente con i privati non partecipando più agli appalti pubblici”.