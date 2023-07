Minori stranieri non accompagnati, sale la tensione in Valle Sturla. Il presidente del Municipio scrive al prefetto

Genova. L’ultimo episodio martedì sera, una discussione in mezzo alla strada degenerata in lite, con un due ragazzi lievemente feriti accompagnati in ospedale in codice giallo. A questo si sommano schiamazzi in mezzo alla strada di notte e altri episodi che a San Desiderio, tranquillo quartiere residenziale della Valle Sturla, nel levante genovese, ha spinto i cittadini ad alzare i toni sul fronte dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell’ostello locale. Tanto da spingere il presidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, a rivolgersi al prefetto.

In una lettera indirizzata a Renato Franceschelli, e inviata per conoscenza anche al questore Orazio D’Anna e al comandante provinciale dei carabinieri, Gerardo Petitto, Bogliolo plaude al lavoro della cooperativa che gestisce i ragazzi – e che è una delle esperienze più virtuose in città sul tema – ma sottolinea come si moltiplichino episodi di disturbo della quiete pubblica e siano aumentate le tensioni con i residenti. Citando anche l’episodio dello scorso febbraio, quando un’autista Amt era stata aggredita da alcuni giovani cui aveva chiesto di abbassare la musica al capolinea della linea 86, in piazza Grosso. I contorni della vicenda non erano del tutto chiari – sembra infatti che fossero coinvolti minori che non risiedono nell’ostello, ma provenienti da altri quartiere – e alcuni ragazzi avevano anche deciso di consegnare alla donna un mazzo di fiori in segno di solidarietà e rispetto alla lavoratrice.

Con l’arrivo dell’estate, le segnalazioni di disturbo da parte di alcuni ragazzi sono però aumentate: “La cittadinanza si è riunita manifestando all’amministrazione il convincimento che gli ospiti debbano essere allontanati dal comprensorio – scrive Bogliolo – Occorre considerare che nonostante gli sforzi dell’amministrazione e del gestore la situazione è peggiorata, alla luce dell’assenza sul territorio metropolitano di unità di offerta in grado di assicurare un hub di prima accoglienza che possa intercettare soggetti portatori di un bisogno che autenticamente vogliono realizzare un percorso che davvero possa dirsi inclusivo”.

Il timore è che la situazione possa degenerare, e che tra i residenti del quartiere la frustrazione esploda: “Non possiamo escludere azioni disgregate di singoli soggetti che potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per i minori accolti – conclude Bogliolo – Rimane inteso il grande rispetto per questi ragazzi che hanno perso tutto e devono ricostruire la propria vita, ma è giusto, al tempo stesso, che capiscano e vengano indirizzati verso maniere e modus vivendi ispettori delle persone e dell’ambiente che li circonda”.

A inizio luglio il tema dell’accoglienza di minori non accompagnati era stata affrontata anche in consiglio comunale, con l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Sergio Gambino, che aveva annunciato l’apertura di due nuove strutture in zone “più facilmente gestibili, e una sarà al di fuori del territorio del Comune di Genova”. L’indirizzo è però top secret, così come non è stato reso noto quando queste strutture verranno aperte. A oggi, ha fatto sapere la giunta, non ci sono stati incrementi nell’accoglienza, visto che “tenendo conto del turn over la quota è da circa un anno stabile sui 600 minori”.